Jovana Joksimović: Zaljubila sam se, želela sam da živim svoju ljubav i tako sam se odlučila

Povezane vesti



Voditeljka “Jutarnjeg programa” televizije Pink Jovana Joksimović priznala je da se u svog supruga Željka zaljubila dok je bila verena za Aleksadra Zeremskog.

– Mislim da se između dvoje ljudi nešto desi ili ne. Ta zaljubljenost koja dolazi kao neka prva emocija, taj neki životinjski instinkt koji ne možeš da sprečiš, meni se dogodilo kada sam imala 27 godina. Pre toga sam bila u jednoj ozbiljnoj vezi i nisam imala nijedan razlog da ne krenem za svojim osećanjima. Mislim da je to bilo poprilično iskreno sa moje strane. Zaljubila sam se i želela sam da živim svoju ljubav i tako sam se odlučila, a i Željko je tako odlučio. I tako postadosmo mi prvi evrovizijski bračni par – prisetila se voditeljka.

Zatim je otkrila i da smatra da prevara počinje već kad se zaljubimo u drugu osobu.

– S jedne strane, i ja sam bila zauzeta, a i on je bio. Nije lako doneti takve odluke, ali kad nema dece, te stvari su lakše. Moraš biti pošten prema sebi. Ma koliko to delovalo teško, onog trenutka kada se zaljubiš ti si već prevario osobu s kojom si u vezi. Jednostavno, ne možeš ništa da uradiš. Kad si zaljubljen, ne planiraš svoj život tako da provodiš vreme s jednom osobom, nego razmišljaš gde ćeš da sretneš tu drugu osobu i sedneš s njom. To je ta istina koju stavljamo kao nešto što je primarno, a ne želimo da je čujemo. Mislim da je pošteno da kažeš osobi preko puta sebe da si se zaljubio i da vidimo šta ćemo – zaključila je voditeljka.

Jovana i Željko započeli su vezu odmah posle Evrovizije 2008. koju su zajedno vodili. Ona je tada raskinula veridbu sa bivšim dečkom pevačice Aleksandre Radović, a Željko je raskrstio s devojkom, voditeljkom Adrianom Čortan.