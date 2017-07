Jovana Joksimović otkrila: Zašto sam napustila RTS

Supruga Željka Joksimovića već gotovo deceniju nije deo Javnog servisa, a sada je odlučila da progovori o razlozima napuštanja ove medijske kuće.

Jovana Joksimović je u emisiji “Iz profila” navela da je njena veza sa današnjim suprugom bila trn u oku mnogima, te da je zbog toga otišla sa RTS-a.



– To je meni napravilo probleme u poslu. To je bilo sedam, osam nedelja na naslovnoj strani svih tabloida. To je meni napravilo veliku štetu i to je jedan od razloga zašto ja više nisam na RTS-u. Da budemo potpuno iskreni – krenu novine negde da vas čerupaju. RTS u to vreme nije bila televizija koja će imati voditelje na naslovnim stranama tabloida. Iako mi nismo uradili ništa loše. Zaljubili smo se, počeli smo da živimo zajedno i šta je tu problem? Lovili su nas, svu da nas pratili i to je bilo baš naporno. Ja tada uopšte nisam bila svesna šta se tu dešava, što smo mi toliko interesantni, a ni danas mi neće biti jasno zašto se time novine bave, ali jasno je da ljude to zanima. To je stvarno bio veliki šok. Bio bi šok i danas. To kad te tako razapinju svakog dana, bilo da imaš 25 ili 60 godina, nije bilo nimalo prijatno – priznala je Jovana.