Jovana Jelovac Cavnić: Uloga na filmskom platnu je nešto što istinski priželjkujem

Mlada glumica Jovana Jelovac Cavnić osvojila je Srbiju svojim glasom u ulozi Maše u crtanom filmu „Maša i Medved“, razgalila dušu mnogima ulogom simpatične Cici u „Čađavoj mehani“, očarala decu u raznim pozorišnim predstavama, a sada je uzela kormilo nove lađe u ruke, te je kroz autorsku emisiju „Ženske priče“ pokazala da ume da bude i sjajna voditeljka i domaćica u etru…

Jednostavni kulinarski recepti za savremenu ženu, saveti o lakom i uspešnom vođenju domaćinstva kao i svim onim „malim tajnama dobrih domaćica“, pravilna ishrana i zdravlje, fitnes, kutak za najmlađe, moda i stil, samo su neke od tema o kojima se govori u njenoj emisiji u kojoj je ugostila mnoge poznate ličnosti.

Ali, Jovana je pre svega nasmejana i lepa mama dva dečaka: Andrije koji sa svojih šest godina prati maminu karijeru i sa njom bistri i kritikuje svako njeno pojaviljivanje na malim ekranima, i Vukašina, koji tek puni dve godine i koji samo zna da obožava svoju majku, ali i Mašu, posebno kada priča „strašne priče“…

Kao pravi razigrani blizanac u horoskopu, Jovana je u razgovoru za portal Hello, otkrila kako izgleda živeti život između Novog Sada i Beograda, otkrila neke svoje tajne, ali i objasnila šta je čini onakvom kakva jeste – nasmejanom, vedrom i optimističnom.

Završila si glumu, ali, da li si ikada u toku studiranja mogla da zamiisliš da će ti karijera biti ovako šarenolika, od glumice, preko neodoljive Maše, a sada i autorke i voditeljke emisije “Ženski saveti”

– Iskreno, ja sam oduvek zamišljala da moja karijera izgleda ovako – šarenoliko. Pošto sam neko ko ima širok spektar interesovanja, obožavam promene i izuzetno mi prija što moj put ide baš u ovom pravcu. Potičem sa multimedijne klase glume i režije profesora Bore Draškovića gde smo se obučavali kako za pozorište, tako i za radio, kameru i film… i uvek sam maštala da se nađem u svim tim sferama.

Mama si dvojice dečaka, kako oni reaguju kada te vide na televiziji kao voditeljku, a kako kada te čuju kao Mašu?

– Sin Andrija koji ima šest godina pozitivno reaguje kad god me ugleda na ekranu i vodimo često konstruktivne razgovore i mogu reći da je to moj mali kritičar… Iako je on pravi dečak čija su opsesija transformersi, prati i voli Mašu i uživa u tome da otkrije drugarima da je baš njegova mama Maša. Mlađi sin Vukašin nema još uvek dve godine i još uvek mu ne drže pažnju crtani filmovi. Ali, interesantno je da je Maša jedini crtani film koji opčinjeno gleda i tako bi mogao satima. A posebno voli Mašine strašne priče.

Rekla si da je Maša jedna vrsta tvoje lične karte, a da li je ova emisija i neka vrsta tvog drugog ja koje želiš da pokažeš publici? – Da, Mašu zovem jednom vrstom lične ili vizit karte, to je tačno. Ali svakako emisija Ženski saveti mi pruža mogućnost da pokažem još jedno svoje ja, jer pored ličnog sadržaja koji mogu da iskažem, puno toga mogu i da naučim i primenim u svom životu i tako učinim i svoj život lepšim i lakšim.

Svi misle da je biti glumac lak i zabavan posao, da li je to tačno? – Biti glumac nije nimalo lako, to je izuzetno težak posao i fizički i psihički, ali stojim iza toga da nema lepšeg posla od mog. Oživeti animirane likove i usrećiti decu, izmamiti im osmehe sa scene, kako deci tako i odraslima, probuditi i preneti nekom emocije, ulepšati dan nekom preko ekrana…. to su samo neki od razloga zbog kojih smatram da moja profesija nije posao već ljubav.

Već postoji emisija “Praktična žena”, po čemu se format koji ti kreiraš razlikuje od tog?

– Ženski saveti je emisija kolažog tipa sačinjena od više rubrika koje pokrivaju najraznovrsne teme i savete namenjene ženama i muškarcima. Mislim da se razlikujemo po tome što imamo stalnu rubriku Spomenar gde se vraćamo u prošlost i podsećamo se starih zanata, kao i rubriku Saveti domaćica koja pruža priliku svim domacicama iz naroda da gostuju kod nas i podele sa širokim auditorijumom neki svoj recept ili koristan savet, kao i to da se trudimo da budemo aktuelni i da pružamo korisne informacije našim gledaocima, sve u cilju lepšeg i lakšeg života.

Ljudi te prepoznaju po glasu, ali i po osmehu i očima, kako uspevaš da sačuvaš optimizam i osmeh, jer biti tako zaposlena mama nije ni malo lako? – Često mi postavljaju pitanje kako postižem sve, da živim u Novom Sadu a radim u Beogradu, da sam mama dva mala deteta, da radim i u pozorištu i na televiziji i u sinhronizaciji i to sve sa osmehom. A ja sa osmehom i odgovorim – radim posao koji obožavam, imam divan baka-servis, muža kao veliku podršku i pomoć, i osmeh kao neizostavam detalj koji moramo nositi gde god da idemo. A ja osmeh nigde i nikad ne ostavljam i ne zaboravljam.

Znamo te i po pozorišnim predstavama za decu, ali zašto te nema u filmskoj produkciji, da li si imala ponuda za uloge?

– Uloga na filmskom platnu je nešto što istinski priželjkujem. Prosto se do sada, osim jedne epizodne uloge, nisu kockice posložile da se to i desi. Ali verujem da će i to doći. Sve u svoje vreme.

Šta može da te naljuti i izvede iz takta?

– Zaista se retko ljutim, uvek težim dogovoru i razgovoru, život je kratak da bismo se ljutili, ali ono što ne razumem je kada neko ne poštuje tuđe vreme i neodgovornost.

Postoji li nešto što bi volela da uradiš u budućnosti, a do sada nisi imala priliku? – Postoji mnogo toga, želje su jako važne i moramo ih imati. Volela bih u budućnosti da kreiram neki dečiji program i da se svakako oprobam na filmu.

Koliko se Jovana privatno razlikuje od one koju gledaoci mogu da vide na malim ekranima?

– Ono što je sigurno Jovana svuda – je osmeh na mom licu. U duši sam jedno veliko dete, veselo i pozitivno. Mislim da tu energiju osećaju i moji gledaoci. Privatno Jovana je ista ta energija, samo možda duplirana!

Da li ti se desila neka potpuno nepredviđena i zanimljiva situacija na snimanju Ženskih priča?

– Za sada snimanja protiču po planu i nije bilo nepredviđenih situacija, osim sitnih grešaka kako mojih tako i gostiju. Desi se nekada da pomešam da li ide pet ili šest kašika brašna u kolač… Ali, tu je rediteljka Katarina Milojević koja kaže: Stop, ne može tako! Ako promakne njoj, tu je izvršni producent Maja Cenic koja nas vrati na pravi put i tako zajedno umesimo nama najukusniji kolač pod imenom “Ženski saveti”. Sve to zasladimo dobrom atmosferom i serviramo subotom u 13 i 10 na Happy televiziji.