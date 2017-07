Jovana i Željko Joksimović za Hello!: Sa nestrpljenjem čekamo dolazak beba u našu porodicu

Milimetar po milimetar, ljubavna priča Jovane i Željka Joksimovića gotovo deset godina pravi ozbiljnu kilometražu. Ispostavilo se da je Pesma Evrovizije u Beogradu bila mesto fatalnog susreta muzičke i televizijske zvezde, budući da se iz poslovne saradnje, kada su se oboje našli u ulozi voditelja, rodila velika ljubav.

Njena kruna je sin Kosta, a za tri meseca porodični mozaik upotpuniće još dva dragulja. Sa trogodišnjim dečakom i dvadesetjednogodišnjom Minom, Željkovom ćerkom iz prvog braka, par uživa u iščekivanju blizanaca. Neposredno pred odlazak na letovanje, lepa televizijska novinarka i proslavljeni kantautor u prvom zajedničkom intervjuu od kada su saznali radosnu vest govore o emocijama i izazovima koje im nova životna faza donosi i i otkrivaju tajne uspešnog trajanja u dvoje.

Jovana, u kolikoj meri je ova trudnoća drugačija od prethodne i da li je uopšte moguće napraviti komparaciju?

– Sve je drugačije, ipak sada nosim dve bebe. Malo mi je teže, sam početak je bio veoma komplikovan, ali sada je sve u najboljem redu i svi ih sa nestrpljenjem čekamo. Trudim se da vodim zdrav život, spavam, hranim se kvalitetno, smejem se i uživam sa Kostom i Željkom jer sada imamo više vremena za nas.

Željko, ugađate li Jovani, ima li kao trudnica posebne prohteve?

– Jovana je pre svega divna osoba i supruga, pa onda i trudnica. Njen jedini prohtev je poneki sladoled od vanile i malo mora, da možemo da uživamo. Zato smo i odmor i i isplanirali nešto ranije, da bismo iskoristili poslednji trenutak, jer od avgusta nema putovanja. Samo mirovanje i čekanje beba.

Da li ste dom opremili neophodnim stvarima?

– Da, organizovali smo se veoma lako. Pripremili smo i Kostu, koji je sada sam u sobi, budući da je već veliki dečak. U stanu je, inače sve podređeno njemu i igri, tako da bebe dolaze na pripremljenu teritoriju. – objasnio je Željko.



Opišite nam trenutak kada ste saznali da ćete dobiti blizance.

– To je bilo potpuno neočekivano, ali je izazvalo ogromnu radost. Bila sam na pregledu i lekar mi je rekao da nosim blizance. Prvo sam pomislila da se šali, a onda me je savladala takva sreća da to ne mogu rečima da prenesem. Jedva sam čekala da sa Željkom podelim vesti. Bojažljivo smo o tome pričali dok nismo bili sigurni da je sve u redu. – rekla je Jovana za Hello!.