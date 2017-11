Josipa Lisac slavljeničku turneju završava u Beogradu na Dan zaljubljenih

Muzička diva Josipa Lisac simbolično će završiti slavljeničku turneju povodom 50 godina karijere koncertom 14. februara 2018. godine u beogradskom Sava centru.

Josipa je turneju započela na prošli Dan zaljubljenih upravo u Sava centru, koji je bio rasprodat desetak dana unapred.

– S velikim zadovoljstvom se vraćam u Beograd, jer znam da mnogi nisu stigli da nabave ulaznice i prisustvuju prvom koncertu, a sada se pruža nova prilika da se vidimo i čujemo u Sava centru. Radujem se susretu sa nekim novim, ali i starim prijateljima, da podelimo ljubav još jednom – kaže Josipa.

Proslavljajući 50 godina izuzetne karijere, Josipa je nastupila, između ostalog, u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu i na Arsenal festu u Kragujevcu, nedavno je uspešno nastupila u Torontu, Čikagu i Njujorku, a u decembru je očekuju već nedeljama unapred dva rasprodata koncerta u dvorani Lisinski u Zagrebu. Potom, novim susretom sa beogradskom publikom u Sava centru 14. februara zatvara se krug i završava jedna nezaboravna turneja.

Unikatna pojava muzičke scene – vokalno superiorna, specifičnih interpretacija i nekonvencionalnog stila – Josipa je izgradila svoj karakteristični pevački i modni identitet s potpisom. Prepoznatljiva je po hitovima kakvi su “Magla”, “Hir, hir, hir”, “Gdje Dunav ljubi nebo”, “Boginja”, “Danas sam luda”…

– U tih 50 godina meni je apsolutno najlepša muzička saradnja i život sa Karlom Metikošem (1940-1991). On je napravio za mene najlepše pesme koje žive i danas. Napravio je antologijski album ‘Dnevnik jedne ljubavi’ (1973) i autor je dveju rok opera ‘Gubec Beg’ (1975) i ‘Grička vještica’ (1979). Napravio je sve moguće hitove kao ‘Magla’, ‘Danas sam luda’… To su najlepši trenuci, na to sam ponosna – kaže Josipa.