Jelisaveta i Teo se zaklinju na večnu ljubav: Venčanje glumice i košarkaša zakazano za jun

Glumica Jelisaveta Orašanin izgovoriće sudbonosno “da” košarkašu Milošu Teodosiću u elitnom restoranu na Senjaku.

Iako je Miloš Teodosić zbog obaveza u moskovskom klubu CSKA retko u Srbiji, odlučio je da svadba bude upriličena baš u našem glavnom gradu, kako bi uspeo da na svom venčanju vidi sve svoje prijatelje i rodbinu koje inače ne viđa često. Ipak je venčanje važan događaj u životu, pa Miloš svoju sreću hoće sa svima da podeli.

Zato su Jelisaveta Orašanin, zvezda serije “Ubice moga oca”, i proslavljeni košrakaš zakazali svadbu za 25. jun u jednom elitnom restoranu na Senjaku. Već su se dogovorili o menijju, izgledu sale i svim detaljima slavlja.

– Jelisaveta je presrećna što se udaje za Tea. On je takođe oduševljen jer je konačno pronašao srodnu dušu, a još im je slađe to što, dok oni planiraju svaki detalj venčanja, okolo mnogi spekulišu da su njih dvoje raskinuli. S njihovom vezom je sve u najboljem redu, a u junu će se zavetovati na večnu ljubav. Razmišljali su u kojem gradu da organizuju proslavu, a kako je Jelisavetina želja bila da to bude Beograd, Miloš se odmah složio s tim jer će tako na venčanju okupiti sve prijatelje koje inače ne viđa – kaže za “Blic” izvor blizak ovom paru.

Budući da je Evropsko prvenstvo u košarci u septembru, ovo je idealan trenutak da se par venča, kako bi se sve završilo i svi utisci slegli do septembra. Nakon venčanja, Teo i Jelisaveta putuju na kraći odmor kako bi uživali u zajedničkim trenucima.

Odmah posle venčanja, Miloš i Jelisaveta idu na kraće bračno putovanje

– Još nisu odlučili gde će na odmor, ali kako Teo ispunjava sve Jelisavetine želje, moguće je da će to biti neko lepo egzotično ostrvo, što Jelisaveta voli, a tako će biti i daleko od očiju svih koji ih poznaju – kaže izvor “Blica”.

Inače, Miloš će zbog svadbe u Beograd dovesti familiju i najbolje prijatelje i saigrače iz kluba, dok će sa Jelisavetine strane prisustvovati skoro svi glumci sa klase sa kojima je oduvek bila veoma bliska.

Jelisaveta Orašanin i srpski košarkaški reprezentativac u vezi su nešto više od tri meseca, a par se upoznao preko zajedničkih prijatelja, prilikom jednog Teodosićevog boravka u Beogradu.

Jelisaveta Orašanin dugo se zabavljala sa poznatim glumcem Vukom Kostićem, a vezu su nekoliko puta raskidali i obnavljali.

Osim Vuka, lepa glumica je kratko bila zaljubljena u sportskog menadžera Momira Gajića, koji je bio u vezi sa folk pevačicom Radom Manojlović, a koji živi u Americi.

Takođe, Jelisaveta je bila i sa sa manekenom Dušanom Šušnjarom.