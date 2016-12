Jelisaveta Seka Sablić: Nije me bilo dugo na filmu, moje vreme je prošlo

Uloga Kristine u filmu “Maratonci trče počasni krug” obeležila je karijeru Jelisavete Seke Sablić. Ipak, legendarnu glumicu nismo imali priliku često da viđemo u domaćim filmovima, a sada je otkrila i zašto.

– Nije me bilo jer me nisu zvali. Ja sam lično zadovoljna, jer film je uvek tražio neko odvojeno vreme. Verovatno je tu bilo i slučajeva gde su me zvali a da ja nisam mogla da odvojim vreme za to. Sećam se da me je zvao i Srđan Dragojević. Film traži mesec dana da budeš na setu. To ja ne mogu. Ali nisam ni sklona tome. Ne volim te odlaske od kuće i takvo druženje. To je sa mnom kontraindikativno.

Sad kad me pitate, bilo je tu i toga, ali glavno je da su me sigurno malo zvali. A pri tom me je i prešišalo vreme. Teško je naći uloge mojih godina sada, ali i pre deset godina. Jednostavno nije bilo mesta – izjavila je za “Danas” glumica, koju ćemo uskoro ponovo gledati na platnu u filmu Ivana Marinovića “Igla ispod praga”.

– Stvarno me nije bilo dugo na filmu, niti će me verovatno biti. Moje je prošlo. Pa prvo sam ja privukla Ivana Marinovića, verovatno jer imam te godine za ulogu, ali i zato što sam, bez lažne skromnosti, proverena glumica. Nisam imala neku preveliku želju da igram, ali kada sam pogledala scenario, videla sam da je studiozno napisano i da nije kao česta uobičajna površina kod nas. Dugo se čekalo da taj film krene, a kad je završen, dugo se čekala premijera. Dobra sam i živa da sad s vama pričam. Teško je setiti se utisaka. Iako je Ivan škrt, ja sam imala priliku da film pogledam, i mogu da kažem da je lep. Svetski je snimljen. Rukopis koji zaista prelazi ove granice! – poručuje Seka.