Jelisaveta Orašanin: Roditelji su ponosni na mene

Od starta sam znala da je to prava stvar. Završava mi se pozorišna sezona, a sad na leto nastavićemo snimanje „Ubica mog oca“, kaže popularna glumica

Jelisaveta Orašanin će igrati u tri predstave uoči venčanja s Milošem Teodosićem, koje je zakazano za 25. jun, a ubrzo posle svadbe čeka je snimanje „Ubica mog oca“, gde glumi s bivšim verenikom Vukom Kostićem. Glumica je profesionalac i neće dozvoliti da je u snimanju scena s Vukom omete to što će tada već biti gospođa Teodosić.

– Drago mi je što sam učestvovala u jednoj tako ozbiljnoj seriji kakva dugo nije bila na našem prostoru, pored fenomenalnih glumaca. Ma kompletna autorska ekipa je bila fenomenalna. Od starta se znalo da će biti odličan projekat. Sad na leto nastavljamo snimanje! – pohvalila se Jelisaveta.

Glumica trenutno u Moskvi uživa s verenikom, ali i s kolegama koje je povela na utakmicu svog dragog.

– Teo ili ne teo, mi smo došli – napisao je Andrija Milošević pored fotografije s utakmice, a mi smo pitali Jelisavetu sprema li se za svadbu.

Teo ne ‘teo, mi došli!! A post shared by Andrija Milošević (@andrijamilosevic_official) on Jun 8, 2017 at 10:26am PDT

– Završava mi se pozorišna sezona, a o onome što je u vezi s privatnim životom ne želim da govorim – bilo je sve što je rekla o tome, dok je o drugoj hit seriji u kojoj igra – „Vojna akademija“, čija je poslednja sezona emitovana prošle nedelje – pričala naširoko:



– Prethodne sezone su bile podjednako gledane kao i poslednja, ali nekako svaki put pomislimo – ovo je kraj. Mada, ja se nadam da će biti i četvrta sezona i da će to biti jedna vojna saga – kaže glumica.

Jelisavetin lik je u poslednjoj epizodi upucan:

– To smo odradili vrlo profesionalno, na jednom vrhunskom nivou, što se vidi i po tim scenama. Poslednja sezona je najozbiljnija od svih do sada. Prva je bila uvodna, pa onda su u drugoj predstavljeni naši privatni životi i u trećoj se krenulo ozbiljnije, a to su scene kada je moj lik ranjen, a Ris je poginuo.

Kako je Jelisaveta „preživela“ to ranjavanje?

– Maskeri i šminkeri su me dobro udesili da to izgleda verodostojno. To smo snimali na nekoj poljani. Za mene je to bila scena kao i svaka druga. Reditelj je tu da sve lepo objasni. Na tom projektu se ozbiljno radilo. Za mene je to bio glumački zadatak, da igram bol. Ma isto je kao kad igrate da ste mnogo srećni i drago mi je što je dobro odjeknulo. Čini mi se da je publika oduševljena i da se iz sezone u sezonu povećavala. Mnogo ljudi prati seriju. Mnogima je žao što se završila – kaže glumica, koja ipak ne želi da se nekad nađe iza kamere kao rediteljka:

– Ne, nikako, moj posao je da budem glumica. Neko to može, ali ja nemam te afinitete. Gluma mi je prevelika ljubav.

Jelisaveta kaže da su roditelji ponosni na nju.

– Oni prate sve što radim. Naravno, ponosni su – rekla je za Kurir glumica, koja je u poslednje vreme postala najveća mlada glumačka zvezda, kojoj fanovi prilaze gde god je sretnu:

– Svima se dopada serija, a ne pamtim i glupo je da pričam da me je neko pohvalio. Drago mi je kada se nekome dopadne to što radim i uživam u tome, ali sad da pamtim nečije komentare – ne baš.