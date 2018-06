Jelisaveta Orašanin: Priželjkujem da postanem majka, ali to neko drugi planira umesto nas

Povezane vesti



Glumica Jelisaveta Orašanin nedavno je došla iz Amerike zbog uloga u serijama “Ubice mog oca”, “Klinički centar”, kao i u predstavi “Hotel 88”.

Za VIP magazin ova lepa glumica iskreno govori o životu sa suprugom Milošem Teodosićem, slavnim košarkašem, o želji da postane mama, ali i odnosu koji ima sa bivšim dečkom glumcem Vukom Kostićem, sa kojim igra u seriji “Ubice mog oca”.

Da li su ti u Americi nedostajala snimanja?

– Srećna sam što sam bila deo ekipe serije “Ubice mog oca” u prethodnoj sezoni, a i što sam sada u nastavku. Provešću više dana na snimanjima nego ranije, pa me i to raduje. A kada je reč o tome da li mi nedostaje Srbija, pa to je u čovekovoj prirodi. Uvek nam fali ono što nam je daleko, ali eto, sada sam tu i sve dok traje snimanje biću u Srbiji.

A post shared by Jelisaveta Orašanin (@jagodenamagli) on May 18, 2018 at 10:53am PDT



Zbog supruga Miloša godinu dana si provela u Americi. Da li imaš želju da se oprobaš i u Holivudu?

– Nisam razmišljala o tome, nemam radnu vizu. Imam vizu supružnika, tako da ću biti u Americi sve dok je Miloš tamo.

A post shared by Jelisaveta Orašanin (@jagodenamagli) on May 4, 2018 at 12:10pm PDT



Nedostaje li ti život u Americi sada dok si u Beogradu?

– Ne, nema razloga za to. Tamo živim lep život, ali lepo mi je kada dođem ovamo.

Kako si provodila vreme u Los Anđelesu, budući da je tvoj suprug dosta zauzet treninzima i utakmicama?

– Moj suprug mnogo putuje, pa se kada je slobodan, trudimo da što više vremena provedemo zajedno. Zaista mi je lepo u Americi. Zaista uživam. Slobodno vreme koristila sam i da upoznam grad, da obiđem muzeje i sve znamenitosti koje više nego vredi videti i doživeti.



Kako na vas utiču obaveze koje imaš u Srbiji?

– Noću ne snimam, to je sreća. Ne radim 24 sata. Snimam od sedam ujutru do sedam uveče, tako da uspevamo da provedemo neko vreme zajedno.

Planirate li proširenje porodice?

– Takve stvari se ne planiraju, već se prosto dogode. Kao i svaka žena, priželjkujem da postanem majka, ali to neko drugi planira umesto nas…

Kako voliš da provedeš slobodno vreme?

– Slobodno vreme najviše volim da provedem sa sestrićem Pavlom, sa sestrom, mamom i tatom. Volim i da se vidim sa prijateljima i to naše zajedničko vreme uvek iskoristim da se opustim. Takođe, obožavam da odem u pozorište i pogledam nove predstave koje su izašle ili u bioskop.

Imaš kućnog ljubimca, psa Ljubicu. Kome je ostavljaš dok si na snimanjima?

– Ne dovodim je na snimanja, taman posla. Dok sam ja na snimanju, čuva je moj suprug i to mu apsolutno ne smeta.

A post shared by Jelisaveta Orašanin (@jagodenamagli) on Nov 18, 2016 at 4:33am PST



Tvoj bivši dečko Vuk Kostić i ti u ovoj sezoni nemate zajedničke scene u „Ubicama mog oca“. Da li je istina da je to bio tvoj jedini uslov da se vratiš u seriju?

– To apsolutno nije istina i potpuna je budalaština. Nekako su ljudi navikli da kada se dvoje raziđu, obavezno moraju da budu u svađi, a to je grozno. U našem slučaju nije tako i zaista je degutantno pričati o tome da se bilo šta loše dešava između nas. Imamo normalan ljudski odnos i pre svega smo kolege. Mnogo bi ružno i glupo bilo da bilo ko od nas dvoje pravi neprijatne scene na snimanju.

Vuk je rekao da mu nedostaju scene sa tobom, da li je i u tvom slučaju tako?

– Bilo mi je lepo na snimanju u prvoj sezoni dok smo radili zajedno. Vuk je božanstven glumac i bio je odličan partner u seriji. Sa te kolegijalne strane mogu da kažem da je bilo lepo snimati sa njim.

A post shared by Ubice mog oca (@ubice_mog_oca) on Jun 30, 2016 at 8:27am PDT



Koliko vam je bilo neprijatno da snimite eksplicitne scene sa kolegom Predragom Bjelcem?

– Ljudi koji su ispred ekrana drugačije sagledavaju takve scene nego mi koji smo deo glumačkog sveta. Za mene je to scena napisana u scenariju za koju je reditelj meni i kolegi dao indikacije šta treba da radimo. To je jedan snimajući dan i prosto odigrate ono što vam je dato. Svaki glumac se u tim scenama oseća neprijatno, to je nesporno, ali drugačije na to gledaju ljudi sa strane nego mi koji smo u tome.

Da li si se ikada pokajala što si izabrala glumačku profesiju?

– Nikada se nisam pokajala što sam krenula glumačkim putem. Da nisam glumica, bila bih glumica. Glumački poziv bi bio moj izbor u svakom trenutku.