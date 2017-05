Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić planiraju venčanje na leto?

Povezane vesti



Par koji najviše intrigira javnost poslednijih dana svakako su lepa glumica Jelisaveta Orašanin i kapiten naše košarkašeke reprezentacije Miloš Teodosić. Iako brižno čuvju svoju intimu od očiju javnosti, informacije koje su se pojavile u nekim od domaćih novinskih izdanja upućuju na to da je veza došla do faze kada se planira brak i to već ovog leta.

– Miloš Teodosić i Jelisaveta Orašanin odlučili su da svoju vezu krunišu brakom na leto, pre nego što bude bilo Evropsko prvenstvo u košarci, koje se organizuje u septembru. Još razmatraju da li da prave veliku ili malu svadbu, ali svakako ne bi voleli da privuku pažnju i biće upriličeno daleko od javnosti, u Srbiji. Moguće je da će Teodosićev kum biti neko od drugara iz detinjstva, iz njegovog rodnog Valjeva – otkriva za “Blic” izvor blizak paru.

Par nikada nije bio srećniji, oni koji ih poznaju kažu da su stvoreni jedno za drugo, a roditelji Miloša Teodosića su, kako piše pomenuti list, upoznali buduću snajku i oduševljeni su.

– Miloševi roditelji su prezadovoljni njegovim izborom. Svi se izuzetno raduju svadbi, odmah se videlo da je snažna ljubav u pitanju – tvrdi izvor blizak paru.

Iako ta ljubav, zasada, funkcioniše na daljinu, to nije nikakva prepreka jer su jedno drugome potpuno posvećeni od samog početka.

– Jelisaveta non-stop putuje u Moskvu, a on, nažalost, nije skoro bio u Beogradu zbog košarkaških obaveza. Iako je bilo raznih priča i spekulacija, njih dvoje nisu prekidali vezu nijednog trenutka i od početka se izuzetno vole – objašnjava izvor za “Blic”.

Par se ovim povodom neće oglašavati u medijima, i dalje će se truditi da vezu sakriju od javnosti.

– Njih dvoje ne žele da pričaju o svadbi i tako će ostati – kaže izvor.

Inače, Jelisaveta Orašanin i srpski košarkaški reprezentativac su u vezi nešto više od tri meseca, a par se upoznao preko zajedničkih prijatelja, prilikom jedne Teodosićeve posete Beogradu.

Jelisaveta i Miloš su ubrzo nakon upoznavanja uplovili u strasnu romansu.

Inače, Miloš Teodosić je pre Jelisavete bio zaljubljen u Anastasiju Ražnatović, ćerku folk dive Cece Ražnatović, ali ta veza nije mogla da izdrži medijski pritisak, te je trajala svega nekoliko meseci.

Osim Anastasije, Teodosić se kratko zabavljao i sa voditeljkom Sofijom Rajović, a takođe je bio u dugoj vezi sa odbojkašicom Majom Ognjenović, koja se nedavno udala za bivšeg vaterpolistu Danila Ikodinovića.

S druge strane, Jelisaveta se dugo zabavljala sa kolegom Vukom Kostićem, a vezu su nekoliko puta raskidali i obnavljali. Osim Vuka, lepa glumica se kratko zabavljala i sa sportskim menadžerom Momirom Gajićem, kao i sa manekenom Dušanom Šušnjarom.