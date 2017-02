Jelica Sretenović: Zbog Koke me je narod zavoleo i postala sam poznata

Glumica Jelica Sretenović, koja se proslavila ulogom Koke u seriji “Bolji život” Siniše Pavića, smatra da je najbolji srpski scenarista predvideo raspad Jugoslavije. U epizodama koje se trenutno emituju na RTS, Boba (Dragan Bjelogrlić) služi vojsku sa Hrvatom, Bosancem i Slovencem, a njihovi dijalozi nagoveštavaju sve ono što će se nekoliko godina kasnije zaista i dogoditi sa SFRJ.

Jelica smatra da je Pavić, baš poput Branislava Nušića, odličan hroničar svog vremena, ali i vizionar.

– Kao što je Nušić još uvek aktuelan, a i biće jer nepogrešivo odslikava karakter nas Srba, tako je i Siniša Pavić pisao o onoj zemlji koja je tada još postojala, da bi se vrlo brzo rasparčala. Osetio je šta će se desiti, a to se najbolje opet videlo u epizodama u vojnoj kasarni, gde su zastupljene sve nacionalnosti mladih vojnika. Ali niko nije mogao znati da će se ondašnji egzistencijalni problemi nastaviti do današnjeg dana.

Kako bi danas izgledala Koka, a kako njen ljubavni i poslovni život?

– Izgledala bi kao sada ja, kako drugačije? Pretpostavljam da bi i dalje bila u braku sa Sašom, a mali Vuk bi već imao 30 godina i radio negde na ugovor, ako bi mu se posrećilo.

Da li Vam smeta što Vas mnogi i dalje zovu Koka?

– Velika je sreća dobiti takvu ulogu. Ja sam je dobila kada sam dostigla jednu vrstu zrelosti da mogu da nosim tu veličinu uloge jer se ona podvodi pod glavnu ulogu. Koka je imala jedan svoj život, svoj put koji je zaokružen hepiendom, tako da je to uloga koja me je proslavila. Ušla sam u narod, on me je zavoleo i postala sam poznata. Mnogi kažu da nije bitno da li si poznat. To nije tačno. Mi se svi bavimo ovim poslom, između ostalog, sa ciljem da napravimo neko ime. Ako to ne uradimo, sve je džabe. – ispričala je Jelica za Informer.