Jelena Tomašević: Srećna sam ako deca mogu da nauče nešto korisno od mene

Pesme Jelene Tomašević popularne su među svim uzrastima, a posebno ih obožava mlađa publika, što Jelenu neizmerno raduje. Ona ima posebnu odgovornost, budući da je uzor mnogim mališanima širom regiona, a svojim ponašanjem im daje pravi primer, obzirom na to da su za njenu zavidnu karijeru zaslužni samo vanserijski talenat i trud.

– Deca su najiskrenija publika i raduje me činjenica da im mogu biti uzor, kao neko ko je gradio svoju karijeru talentom i radom, što je u današnje vreme, složićete se, retkost. Na svojim koncertima vidim i najmlađe i tinejdžere, roditelje, bake i deke… Zaista imam šarenoliku publiku i to mi je najveći podstrek da istrajem na ovom putu kao do sada – ističe Jelena za Pink.

Jelena je uzor velikom broju mladih, pa ona smatra da svoju popularnost treba da iskoristi u najbolje svrhe i da svim svojim fanovima prezentuje prave vrednosti.

– Javne ličnosti, ukoliko ne čine i dobra dela baveći se svojom profesijom, nisu ispunile svoju misiju. Srećna sam ako deca mogu da nauče nešto korisno od mene. Konkretno, izvorne pesme, naše kulturno nasleđe – govori Tomaševićeva koja je, inače, poznata kao neko ko izuzetno neguje srpsku tradiciju i često izvodi tradicionalnu muziku.

Jelena je nedavno spojila tradicionalni i moderni zvuk snimivši pesmu “Ruse kose” u saradnji sa muzičkim sastavom “Biber”.

Jelena je ovog leta odmarala je na jednom Grčkom letovalištu na kojem je boravila sa svojom ćerkicom Ninom i suprugom Ivanom Bosiljčićem, a za Pink.rs otkriva kako su se proveli.

– Odmorili smo dušu i telo. Uživali smo sa Ninom i vratili se u Beograd okrepljeni – otkriva Jelena i dodaje da je Nina veliki fan “Pinkovih zvezdica”, ali da ne može da pogleda svaku emisiju. Ipak, uskoro bi trebalo da se pridruži svojoj mami na nekom od snimanja.

– Nina se tada sprema za krevet jer je mala još uvek, ali odgleda početak i jednog, dva takmičara. Puštala sam joj snimke na Jutjubu i dopada joj se kako deca pevaju. Oduševljena je stolicama i obećala sam joj da ću je provozati na nekom snimanju – kroz smeh ističe Jelena koja se u svom domu najčešće opušta uz muziku Bijonse, Adel i Ališe Kiz.

Njena mnogobrojna publika s nestrpljenjem očekuje njen veliki beogradski koncert, pa nas je Jelena na samom kraju razgovora pozvala na muzičko druženje u Sava Centru koje će biti održano 25. oktobra ove godine.

I dok Jelena ne bude obradovala poštovaoce svoje muzike velikim solističkim koncertom, poslušajte neke od njenih najvećih hitova sa poslednjeg albuma: