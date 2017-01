Jelena Tomašević: Ne selim se u Rusiju, još nema potrebe za tim

Poslednjih dana pisalo se da Jelena Tomašević napušta Srbiju i odlazi u Rusiju zbog Ivanovih poslovnih obaveza, ali izgleda da su njene reči pogrešno protumačene.

– To su svi tako preneli, ali pitanje je bilo ukoliko bi on tamo radio toliko da mora da se preseli, naravno da bih se i ja preselila. Ali nema potrebe za tim, on tamo snima, vraća se u Beograd stalno, ima predstave i obaveze, pa je stalno na relaciji Moskva-Beograd, tako da je često kod kuće – rekla je Jelena, za Premijeru.