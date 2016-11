Jelena Tinska o greškama i prošlim vremenima: Sa svojim talentima i energijom sada bih bila na vrhu sveta

Jelena Tinska je žena koja svojim talentom, pojavom i harizmom intrigira, zavodi i bez zadrške vodi do odgovora na svako pitanje, ma koliko ono bilo provokativno ili pak prozaično. Ona zna ko je i šta je, a zna i u kom vremenu živimo i iz kog vremena smo potekli… Zato pola sata sa njom prolete kao minut.

Smejete li se rado vicevima o plavušama?

– Ako su smešni, mada ima mnogo glupih. Poznata plavuša Za Za Gabor kazala je da se ne ljuti na viceve o plavušama jer, prvo, zna da nije glupa, a, drugo, zna da nije plava. Tako i ja.

Koliko pasa trenutno imate?

– Sedam, a prisvojila sam i devet mačkica kojima sam u našem prednjem dvorištu napravila kućicu, sterilisala sam ih i brinem o njima.

Zašto su oni čovekovi najbolji prijatelji?

– Pas zavisi od čovekove ljubavi. On je nesrećna životinja, plemenita, ali zlostavljana. Nije mu mesto u gradu, a ljudi su surovi. Više volim životinje nego ljude.

Kada ste se najviše ponosili sebom? – Nikad. Ja imam tu sreću da celog života radim ono što umem i volim. Meni je to obično. Mogu da budem ponosna na to što imam dve obrazovane, plemenite, dobre, poštene kćerke koje nisu površne, praznoglave, napucane i umišljene. Znam da je to negde moja zasluga, ali na sebe ne mogu da budem ponosna. Moj ego je sve manji, što možda jeste za ponos.

Šta vas uvek vrati u period detinjstva?

– Ja sam stalno u delovima svog detinjstva. Gertruda Stejn je rekla da smo mi uvek ista osoba u duši. Ta mala Jelena još je ovde.

Da li je lepše živeti u Novom Sadu ili u Beogradu?

– Lepše je u Beogradu. Devet godina sam živela u Novom Sadu i bilo mi je lepo. Za to vreme stekla sam mnogo više pravih prijatelja nego za čitav život u Beogradu. Ali sam se vratila pre četiri godine i srećna sam zbog toga. Beograd je važan grad na planeti.

Kad biste mogli da uradite sve u svom životu iz početka, koje greške ne biste ponovo napravili?

– Mnoge. Malo je vremena da ih nabrajam. Ali, kardinalna greška je što sam ostala ovde. Trebalo je da odem kad je Tito umro. Sa svojim talentima i energijom sada bih bila na vrhu sveta. Ovako živimo u blatu. Čim se nečim istakneš, napadnu te zveri bez mozga. Živimo u scenografiji jedne loše predstave, zarobljeni u ništavilu.

Imate li strahove koje ne možete da pobedite?

– Nemam nijedan iracionalni strah. Samo želim da umiremo po redu.

U koje doba dana ste najkreativniji?

– Ujutru i pre podne. Ustajem rano, ležem rano. Ja sam dnevno biće, osim kada je seks u pitanju.

Kako zamišljate raj?

– Zar raj postoji? Ako postoji, onda bi tamo morao da bude Banderas kad ja stignem.

Da li je lepim ženama zaista teže da dokažu da su i pametne?

– Nikako. Lepota je moć. Njome se postiže mnogo više nego ružnoćom. Osmeh je takođe jako oružje. I dobrota, naravno. Ako si pametan, pametno postupaš. Pametan put biraš ili si budala. To ne treba dokazivati.

Čemu učite unuke?

– Malo vremena provodim sa njima. Fedor je već veliki momak, ima dvadeset godina. Artemon je osmogodišnjak, a Vid šestogodišnjak. Oni uče od svoje mame Ljubice, koja je posvećena i dobra majka. Ona ih uči onome što je naučila od mene, a ja sam atipična baka. Radim punom parom. Držim veze u nacionalnoj Fondaciji za igru Aje Jung i vodim svoj tok-šou “Intimni dnevnik” na “Ženskoj televiziji”. Da sam otišla onda kad je trebalo, sad bih mogla da ne radim ništa osim da se bavim unucima. Dvadeset godina sam nosila repertoar pozorišta “Duško Radović”, napisala sam dvanaest knjiga, snimila četiri DVD-a sa svojim sistemom vežbanja “Tinetix”. Ovde se sve zaboravi. Svake godine počinjete od početka.

Šta biste prvo uradili kada biste osvojili milion dolara?

– Kupila bih kartu u jednom pravcu.

Čemu vas je naučila saradnja sa Zdravkom Čolićem?

– To je bio moj najlepši period života. Bili smo vrlo popularni, srećni, bezbrižni, imali smo Jugoslaviju. Taj deo života me je naučio da je, kao što je rekao Matija Bećković, viša sreća što je bilo, no nesreća što ga više nema. A bilo je.

Kako bi se zvao film snimljen po vašem životu?

– Bilo je kako više nikad neće biti.

Da li je batina ili kazna bolja vaspitna mera?

– Zavisi da li je u pitanju muškarac ili dete.

Postoji li osoba kojoj polažete račune?

– Ne, nikada nije, niti će postojati.

Zašto je dobro biti Jelena Tinska?

– Zato što Jelena Tinska zna šta hoće, a zna i šta neće. Čak i kad to nije moguće.