Jelena Rozga: Majčinstvo je predivno, ali se ne može uvrstiti u raspored kao svakodnevna obaveza

Hrvatska pevačica je u prethodnoj godini imala puno poslovnih uspeha, dok je na privatnom planu prekinula romansu sa kolegom Stjepanom Hauserom, sa kojim je bila dve i po godine u vezi. Ipak, Jelena Rozga za “Blic puls” kaže da veru u ljubav nije izgubila.

– Ja sam žena u čijem srcu će ljubav uvek stanovati ljubav – ističe ona i kaže da nema bojazan, kao većina njenih koleginica, da joj otkucava biološki sat za ostvarivanje u ulozi majke.

– Majčinstvo je nesumnjivo predivno iskustvo i volela bih da se nađem u toj ulozi, ali, kao i ljubav, nemoguće je uvrstiti ga u raspored kao da je reč o jednoj od svakodnevnih obaveza.

Jeleni je 2017. godina bila puna uspeha.

– Moj album “Moderna žena” je pre desetak dana proglašen za najprodavaniji album u Hrvatskoj i to me je posebno obradovalo jer danas zaista malo ljudi kupuje originalne CD-ove. Pamtiću ovu godinu i po koncertima širom regiona, kojih je zaista bilo puno, i to je nešto što me čini neizmerno srećnom. Adrenalin dok stojim na pozornici, trnci koji vam tada prolaze telom su neobjašnjivi, tada osetite kako vam je hormon sreće na vrhuncu.

U protekloj godini publika je mogla da čita mnogo priča vezanih za Jelenu.



– Ponekad me napisi užasno ljute, ponekad me iskreno nasmeju, ali nekako to najviše danas pogađa moju porodicu i prijatelje, a ja se trudim da to prihvatim kao sastavni deo ovog posla. Energiju treba trošiti na bitnije stvari u životu – kaže pevačica i dodaje da ne pušta tako lako ljude iz svog života ako smatra da su vredni.

– U svojoj okolini nastojim da zadržim ljude koje volim, koji me inspirišu da budem bolja i podstiču na pozitivne promene. Sve one ostale nastojim da udaljim od sebe, život je prekratak da biste ga trošili uzalud.

Rozga je uspela u tome da je podjednako vole na celom Balkanu, i u Srbiji i u Hrvatskoj.



– Muzika je kao i ljubav, trebala bi da nas povezuje, a ne razdvaja. Svojim pesmama i nastupima nastojim da se okrenem svemu onome što život čini lepšim i što izmami osmeh na lice. I dalje verujem da je ljubav jedina bitna – ističe pevačica koja živi u Hrvatskoj, ali u Beograd uvek rado dolazi.

– Svaki grad ima svoj šarm i neku posebnost koja ga izdvaja od ostalih. U Beogradu vidim tu neku opuštenost i nesputanost, uvek spreman smisao za humor koji razvedri i najtmurniju svakodnevnicu. Mislim da nam svima to nedostaje, premalo se smejemo…

Rozgin seksepil već godinama pleni muški deo njene publike, dok joj žene zavide jer se godina ne menja, zato smo je pitali kako se neguje.



– Po pitanju nege tela i lica sam jako disciplinovana i verujem da se sve to vraća jer koža pamti. Delom jeste, naravno, zaslužna i genetika, ipak nastojim ne preterivati ni u čemu, pravilno se hranim i slušam svoje telo. Isto tako trudim se da budem okružena pozitivnim mislima. Najveći neprijatelj lepog izgleda je upravo stres, pokušavam koliko mogu da ga svedem na najmanju meru – otkriva pevačica svetle puti koja deluje kao veoma blago i mirno.



– Karakterom sam mirna, ali nemojte zaboraviti da sam temperamentom ipak Dalmatinka. Najviše me ljute nepravde i nedostatak tolerancije i međusobnog uvažavanja, jer mnogi zaboravljaju da je svet drugačiji nego što to izgleda iz njihovog dvorišta – kaže Jelena, koja je ovih dana užurbano spremala božićnu i novogodišnju trpezu:

– Zbog svakodnevnih obaveza malo sam zapostavila kućne poslove i moram priznati da mi je tempo poslednjih dana užurbaniji nego inače. Ipak, nisam nervozna zbog toga, naprotiv, u prazničnom raspoloženju teško me šta može izbaciti iz ravnoteže. Ustajem nešto ranije nego inače, popijem kafu, u glavi složim neki popis obaveza za taj dan i krećem!