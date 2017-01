Jelena Rozga iskreno o pesmama, ljubavi i životu: Prevaru nikada ne bih oprostila

Pop zvezda Jelena Rozga uživa u jednom od najpotpunijih životnih perioda. Posle punih pet godina, atraktivna Splićanka publiku je obradovala novim albumom. Novi studijski materijal najavila je singlom “Pismo-glava”, čijom melodijom je publiku podsetila na svoje muzičke početke i neke od najblistavijih trenutaka u karijeri dugoj dve decenije. Dok se raduje komplimentima na račun novih pesama tridesetdevetogodišnja pevačica uživa u skladnoj vezi sa emotivnim partnerom Stjepanom Hauserom, koji svoju verenicu podržava u svakom životnom, pa i poslovnom koraku, što je bio slučaj i u proteklom periodu rada na novim pesmama. Jedna od njih je i naslovna numera “Moderna žena”, u kojoj je Jelena opevala savremenu ženu, spremnu da zbog ljubavi prašta, ali i da se na svoj način sveti. Koliko je ona tome sklona za “Hello!”, između ostalog, otkriva ova poznata moderna žena odana tradicinalnim vrednostima.

Pesmom “Pismo-glava” publiku ste podsetili na neke vaše stare hitove. Otkud ovaj “muzički povratak” u stari ritam?

– Moderna žena uvek ide svojim putem. Uželela sam se puta i zvuka u baladi “Pismo-glava”, a verujem da je i moja publika. Taj zvuk najbolje osećam, to sam najviše ja. Setna, nostalgična i srećna istovremeno. Jedna nova, a opet već poznata verzija mene.

Taj retrozvuk pomalo je kontadiktoran nazivu novog albuma “Moderna žena”. Kako se uklapa to dvoje?

– Moderna žena je danas mnogo toga. Savremena, spremna da ide u korak s vremenom, ali i sposobna da zadrži stare, tradicionalne vrednosti. Tako i album „Moderna žena“ sadrži note davnih vremena, ali je kroz tekstove i nove melodije protkana onim što nas danas okružuje i onim što čini ovo moderno doba.

Posle pet dugih godina novi album konačno je ugledao svetlost dana. Zbog čega se toliko odužilo njegovo snimanje?

– Proteklih godina radili smo vredno i kvalitetno, kako na novom albumu, tako i na nekolicini odličnih singlova, koji su se našli i na njemu. Cela priča dobila je konačan oblik onda kada smo svi bili saglasni da je pisana iz srca i da će i publika to osetiti.

Smatrate li sebe modernom ženom i dopada li vam se taj identitet? – Volim da idem u korak sa vremenom i sebe smatram modernom ženom, naravno, ali to ne znači da isključivo i po difoltu usvajam sve što je moderno, a odbacujem sve što je pripadalo nekim davnim vremenima. Trudim se da održim balans i da iz svake godine i puta koji sam prošla zadržim ono najbolje.

Jeste li, poput moderne žene o kojoj pevate, spremni da partneru tu i tamo “zažmurite”? Da li biste oprostili prevaru?

– Ne bih se baš toliko poistovetila sa konkretnom modernom ženom iz istoimene pesme. Prevaru nikada ne bih oprostila.

U čemu ste i dalje dosledno tradicionalni?

– Najveća vrednost koju nosi tradicija je ona koja se s vremenom nikada nije menjala i neće se menjati. To su ljudske vrednosti kojima vas uče roditelji i, uprkos savremenom vremenu koje nosi različita iskušenja, ostanete odani onome što nosite u sebi i čime svetu kažete kakav ste čovek. Dosledna sam i nekim tradicionalnim običajima, okupljanju sa porodicom i prijateljima, i negovanju običaja.

Jeste li se nekada nekome osvetili zbog nečega što vam je uradio? Jeste li se možda zbog toga kasnije pokajali?

– Nisam osvetoljubiva i nikada se nikome ne svetim. Kada me neko povredi, kod mene je to dosta jednostavno – ne zaboravljam, ali okrećem drugi list, bez te osobe u životu idem dalje. Ko sam ja da drugima sudim, držim se one: “Kako radiš, tako ti se i vraća”.

Da li je vaš partner učestvovao u stvaranju albuma, ako ne svojim izvođenjem, makar savetima?

– Ljudi koji se vole trebalo bi da budu uključeni u život svog izabranika. Kako se savetujemo i razgovaramo po pitanju različitih životnih tema, jednako otvoreno govorimo i o svojim novim projektima, i svaki savet koji dolazi iz nečijeg srca je iskren savet.

Koliko je Stjepan strog kritičar onoga što radite?

– Kritika, kao i pohvala, sastavni su deo svakog iskrenog odnosa. Partner bi trebalo da bude osoba koja vam daje vetar u leđa.

Da ste moderna žena pokazali ste i odlukom da vašu vezu ne ozvaničavate pred matičarem, niti pred Bogom, već jedino zajedničkim životom. S druge strane, potvrdu ljubavi priželjkujete kao roditelji. Da li su trenutni profesionalni angažmani oko promocije albuma odložili te planove na privatnom planu? – Život piše naše pesme, melodije, kao i romane. Kroz godine koje su iza mene to sam naučila. Nekada najbolje stvari dolaze neplanirano i ne treba živeti po kalendaru, već uhvatiti dan, a svaki dan može da donese nešto.

Imate li neku posebnu želju od svog partnera?

– Iako treba sanjati veliko i želeti uvek malo više, jednom prilikom mi je neko rekao da se male želje nekada brže ostvaruju. Kada je ljubav u pitanju, ja ih imam samo dve – da ostanemo zdravi i da naša ljubav traje.

Koju želju ćete sebi ispuniti?

– S obzirom na to da mi predstoje burni meseci povodom izlaska novog albuma, pregršt obaveza, nastupa i angažmana, kada se to more malo umiri, želim sebe da obradujem finim odmorom. Volim da putujem, da na neko vreme sve zaboravim i budem turista i hedonista. Možda se i obradujem nekim lepim cipelama, kao prava “moderna žena”, što da ne.

Kakva su vam očekivanja od ove godine?

– Planovi uvek postoje, ali ne volim slepo da ih pratim, jer nas život često iznenadi. Svakako je u planu da prvih meseci promovišem album.

Ove godine proslavljate četrdeseti rođendan. Kakvo osećanje to u vama budi? – Svaku svoju boricu volim. Volela sam ih i sa trideset i sa tridest pet i tako će biti i uskoro sa četrdeset. Jer svaka me je nešto naučila i zbog nečega je nastala. Svaka je moja i nosi svoju malu priču. Čovek treba da živi konsolidovan sa onim što u svojoj suštini jeste, biti srećan, i tada godine ne igraju važnu ulogu.

Postoji li nešto što još niste uradili, a smatrate da morate da učinite pre nego što zaokružite četvrtu deceniju života?

– Snovi nemaju rok trajanja, niti pitaju koliko godina imaš. Ono što sam želela do sada sam i ostvarila, „Moderna žena“ ugledala je svetlost dana i našla se u rukama mojih slušalaca. Na to sam ponosna. U daljim vremenima volela bih da se ostvarim u ulozi majke, a današnje vreme modernoj ženi za to ipak daje još vremena.