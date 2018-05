Jelena Kostov: Volela bih da uskoro rodim drugo dete

Pevačicu Jelenu Kostov često možemo da vidimo sa visokim potpeticama. No, ova šarmantna dama, kako kaže, od njih neće nikada odustati. Kaže da se u njima odlično oseća, a da je desetka najniža štikla koju ima u svom cipelarniku.

– Meni je skoro stradala kičma ali od nošenja deteta. Međutim, to su slatke muke. Nosim previsoke potpetice i nikada mi nije stradala kičma. Kada sam otišla kod fiziotarapeuta on mi je rekao da mu žene svakodnevno dolaze sa istim problemom. Pričaju da ne nosim sina, ali baš me briga što mi je stradla kičma, neću ga ispuštati iz ruku. Po ceo dan ga nosim, igramo se i to mi je najlepši deo života – kaže za „Blic“ Jelena Kostov i dodaje da jedva čeka da ponovo zatrudni i tako proširi porodicu.

– Volela bih drugo dete i to uskoro – bila je jasna Jelena.

Iako je na sceni vrlo provokativno odevena, pevačica kaže da to njenom suprugu Miljanu nikada nije predstavljalo problem i da nije pravio ljubomorne scene.

– Nemam ja problem s tim uopšte. Sve je lepo dozirano. Scena nekada iziskuje da si malo provokativan, ali kod mene je sve sa ukusom. Nikada nisam bila vulgarna. Od supruga uvek imam podršku – kaže ona.