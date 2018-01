Jelena Kostov: Ako pritiskaš dečka ili muža ili mu visiš nad glavom, to ne donosi dobre rezultate

Povezane vesti



Jelena Kostov se nakon rođenja sina Milije brzo vratila na estradnu scenu, izgleda sjajno, priprema nove pesme, ali u jednom drugačijem, umerenijem ritmu.

Jelena je nedavno izbacila singl kojim najavljuje album. Kaže da je spremila nešto sasvim novo i da očekuje sjajne reakcije publike, a prvi utisci nakon singla su joj odlični.

– Divni su mi utisci, zaista! Mi pevači kad god izdamo pesmu, očekujemo mnogo, ali ja sam tek pre dve nedelje pustila reklamu, tako da tek očekujem reakcije.

Šta spremaš za novi album?

– Nešto mnogo dobro. Imam četiri nove pesme koje biram tri godine. Svake godine biram bukvalno po jednu zato što hoću da sve bude idealno. To moja karijera zaslužuje, treba sve da zaokružim albumom, a svaka pesma će imati i spot. Mnogo sam uložila svega, nadam se da će ljudi biti oduševljenji, ja već jesam. Sve je malo drugačije od svega što sam radila do sada.

U kom smislu?

– Biće pravih narodnjaka jer to danas prolazi najbolje, a ja takve numere do sada nisam pevala. Mislim da će konačno moj glas doći do izražaja, to mi je rekao i Saša Nikolić kod kojeg smo snimali. Imam i baladu srceparajuću koja će definitivno kupiti sva ženska srca. Uz nju sam plakala milion i jedan put! Nju sam kupila pre četiri godine.

Kakvo je stanje inače u tvom životu? Porodila si se, vratila na scenu vrlo brzo… – Morala sam, mislim da tako treba. Jer, ako te ljudi ne vide, brzo te zaborave i prosto takav je posao. Nemamo ni vremena, ni prostora da pravimo velike pauze. Možemo, ali mislim da je to loše. Zato sam brzinom svetlosti izbacila novu pesmu, a u majčinstvu uživam! Nekako sam ovo druga ja, sve stižem, bolje sam organizovana…

Koliko te je uloga majke promenila?

– Iz korena sam se promenila. Pre trudnoće bila sam kao muva bez glave, radila sam po sedam dana u nedelji. Loše sam spavala, izgubila kompas, pa sam se pitala da li je to sve pametno i da li treba nešto da menjam. Bebica mi je došla u pravom momentu. Tek sad sam shvatila šta je lepota i u ovom poslu, treba raditi malo i kvalitetno, a ne samo da jurcaš non-stop.

Muža ti nismo viđali, a onda odjednom slika…

– Jao! To je bilo, pre tri godine! Čak se i ne vidi dobro, mnogi su nagađali da li je to on ili nije. On prosto ne voli da se eksponira i ja ga mnogo volim i poštujem zbog toga. To je na početku naše veze bio dobar pokazatelj da li je njemu stalo do mene. Neko se zabavlja sa poznatima samo da bi bio poznat! Moj muž pak nije takav, a ni ja ne volim da ga eksponiram, ni njega, ni dete i mislim da je to ispravan put do uspešnog braka…

A kako se ti prezivaš? Vuković ili Kostov?

– Sada sam Vuković! Ali kad bih se sad pojavila kao Jelena Vuković, svi bi se pitali ko je sad ova?! Dvestota Jelena na estradi. Za javnost ostajem Kostov, a privatno sam Vuković.

Neke tvoje koleginice imaju muževe koji im nose torbe, jure za njima, a tvog nema nigde… – Ja obožavam što njega nema ni na mapi u mom poslu! Kad se mešaju ljubav i posao, tu nastaje delirijum! On ima svoj život, ja svoj i savršeno funkcionišemo. Radije ja sama nosim kofere i torbe.

Da li si ljubomorna?

– Ne, ceo život me drugarice pitaju kako uspevam. Ali ja smatram da ako pritiskaš dečka ili muža ili mu visiš nad glavom, to ne donosi dobre rezultate, sve kreće nizbrdo! Moja pokojna gazdarica me je učila ovako pritisnuto jače sve jače odskače! I ja se vodim tom parolom i veruj mi da je to najbolje.

A da li on tebe pritiska? – Nije to nikad pokazivao. Čak sam nekad i poželela da vidim ljubomoru, da vidim da mu je stalo… Ali kad vidim sa strane šta ljubomora donosi, bogami, bolje ovako.

S kim se družiš sa estrade?

– Ni sa kim intenzivno, ali za pohvalu je to što ne postoji niko sa kim sam u lošim odnosima. Jako sam srećna zbog toga jer je kod nas to mnogo teško. Meni baš smeta kad primetim neko ogovaranje i prepucavanje. Ja insistiram da se to izbegava, ali toga ima svuda, i u životu, i na estradi. A ljudi su primetili kod mene da nisam taj tip. Čak su me kolege na turnejama pitale Aman, ženo, umeš li ti da kažeš ako ti nešto smeta! Ali, takva sam ceo život i ostaću takva! Ume to i da me košta, treba pokazati i zube, ali dobro je što nisam imala problema do sada i volela bih da tako i ostane.