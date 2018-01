Jelena Karleuša: Privatno sam sušta suprotnost svega onoga što ljudi mogu da vide na sceni

Jelena Karleuša, već tradicionalno, za ovaj doček Nove godine nije želela da peva, ali je zato za reprizu napravila spektakl u samom centru Beograda.

Jelena je u prvom intervjuu u Novoj godini otkrila koje su joj želje i planovi, šta misli o godinama i starenju, ali i o tome da razmišlja o trudnoći i trećem detetu…

Možeš li da se setiš kakve želje si imala pre 10 godina? – Uglavnom, kako sam starija tako postajem skromnija kada je reč o željama. Tačnije, više ih i nemam. Ali, kad sam bila mlađa bila sam baš neskromna i takva sam, generalno. Generalno ja sam i sad neskromna, samo mi je sad neki takav momenat…

2017. je bila vrlo turbulenta kada si ti u pitanju. Bilo je svega.

– Meni je bila odlična! Meni je 2017. kada je reč o profesionalnom delu bila fantastična. Veliki muzički povratak na scenu, dve nove pesme posle velike muzičke pauze, bolje nisu mogle da prođu, milijardu nastupa, fanovi, bila sam na turneji u Americi, komunicirala sam sa vama novinarima, i stranim i domaćim, i koje volim i koje ne volim… Ma, sve je to super!

Da te pitam sada, vezano za 2017. godinu, da mi otkriješ nešto što nisi javno ispričala, šta bi to bilo?

– To ne postoji… Jedino ako želiš da ti otkrivam neke moje ginekološke probleme! (smeh) Ja ne znam šta bih ti više rekla, a da nisam rekla. Moj život je stvarno rijaliti, vi sve znate, a i ja nisam neko ko krije bilo šta. Vrlo sam transparentna, otvorena, nemam nikakvih tajni… Nažalost, nisam ni mistična, ni opasna… Totalno sam dosadna, sve o meni znate! (smeh)

Ti dosadna? (smeh)

– Možda nisam dosadna publici, ali vama novinarima… Ja se uvek trudim da vam dam neki materijal da bude dobra gledanost, čitanost, ali privatno sam jako obična osoba. Privatno sam sušta suprotnost svega onoga što ljudi mogu sada da vide i da vide na sceni. Stvarno sam, onako, kućni tip. Nemam poroke, ne pravim haos, stvarno sam mirna, dobra kućna buba. U stvari, ima jedna interesantna stvar iz 2017! Moja ćerka Nika je postala internet senzacija. Ja je stalno snimam i to postavljam, svi se oduševljavaju Nikom. Za doček sam je snimala, ona igra, a u međuvremenu smo gledali malo i TV i snimak koncerta na trgu, pevali su Lukas i Riblja čorba. Dok je svirala Riblja čorba Nika je pevala i igrala, i u jednom momentu kad se umorila došla je kod mame i rekla, gledajući u TV: “Mama, a što je ova baka ovako promukla?” (smeh) Pozdrav za Boru, mog divnog kolegu! (smeh) Meni je samo žao što nisam snimila taj momenat, posle sam je terala da ponavlja to, ali rekla je “nemoj da me snimaš!” (smeh)

Plašiš li se starosti?

– Ja?! Pa ja ću biti promukla baka, definitivno! (smeh) Ne, ne… Ja u ovoj godini punim okruglo 40 godina. Ženama smetaju godine, a ja nikada nisam imala neki realan odnos prema godinama. Moj muž je dosta mlađi od mene, ali ja nikad nisam imala neka pravila. Kao, do ovog momenta si mlad, onda postaješ star; muž mora da ti ima toliko i toliko godina, mora da bude straiji, mlađi… To su takve gluposti. Mislim da ljudi treba da se stavljaju u kalupe samo onako kako se osećaju, kakvu energiju imaju, a uostalom i kako izgledaju. Postoje devojke od 25 koje izgledaju mnogo starije, umornije, sa mnogo umornijom energijom nego neka sa 45. Sve ide iz glave. Sve je ta harizma, sve je energija.

Kakvi su ti planovi za 2018? Veliki koncert, mama po treći put? – Tu su svi veliki planovi. Ne jedan koncert nego planiramo nove pesme i veliku, mamutsku turneju. Ne samo veliki koncert u Beogradu, nego po svim velikim gradovima u regionu – do Sofije, Istanbula… Nove pesme, puno nastupa, da privedemo takmičenje “Zvezda Granda” kraju… Možda se desi, ako zdravstvena situacija dozvoli, i treće dete.

Šta sebi najviše zameraš u 2017?

– Možda to što sam nabacila 6-7 kilograma… Ali, potrudiću se da to… Mislim, potrudiću se… (smeh) Ako uspem, uspem. Ako ne – sorry, bitches! (smeh)