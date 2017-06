Jelena Karleuša ponosna na supruga: U Turskoj je popularan u toj meri da je nemoguće prošetati ulicom!

Jelena Karleuša boravi u Istanbulu sa suprugom Duškom Tošićem koji je juče sa svojim klubom Bešikstaš osvojio kup u Turskoj.

Intrigantnom pojavom je skrenula veliku pažnju i fanova i medija, a za svet.rs naša zvezda sumira utiske o uzbudljivom boravku u gradu na Bosforu.

– Ponosna sam na Duška i njegov veliki uspeh sa klubom. U Turskoj je popularan u toj meri da je nemoguće prošetati ulicom! Nešto poput rok zvezde. Za razliku od Srbije, Turci obožavaju svakog ko je uspešan u sferi sporta, muzike ili filma. Tako da kao par, Dusko i ja uživamo veliko poštovanje i ljubav, kako velikog turskog naroda tako i njihovih medija – kaže Jelena i otkriva koji su joj planovi u narednom periodu:

– Sada nam sledi mini odmor u Dubaiju gde ćemo ići sa decom, a zatim krećem sa novim pesmama koje će doživeti svoju premijeru 28. juna, na dan kada Duško i ja slavimo 10 godina braka. Reč je o dve duetske pesme, jedna sa mojim dragim kolegom Acom Lukasom a druga sa bugarskom zvezdom Azisom.

No, to nije sve. Budući da u Turskoj uživa ogromnu pažnju tabloida, televizija i medija generalno, JK je odlučila da to iskoristi na najbolji mogući način i to saradnjom sa jednom od tamošnjih najvećih muških muzičkih zvezda. Evo o čemu se radi.

– Od septembra cu se okušati i na turskom tržištu, jer me očekuje kolaboracija sa njihovom velikom zvezdom Sinanom. O tom potom. Uskoro će biti gotov i album kao najava za veliki koncert na Ušću koji planiram naredne godine a u planu su i svi veliki gradovi u regionu – poručuje JK.