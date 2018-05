Jelena Karleuša iskreno: Žene su najugroženija vrsta na Balkanu!

Jelena Karleuša je definitivno jedan od najglasnijih boraca za prava žena, životinja, LGBT osoba i uopšte svih ugroženih skupina u našoj zemlji. Ona je više puta izjavila da se najviše u životu kaje jer je jela meso i nosila krzno i da se puno promenila tokom svoje karijere.

Ona je jedina muzička zvezda koja je stala na crtu političarima, a verujemo da tim političarima nije lako kada moraju da izađu na duel sa JK.

Ipak, Jelena je najglasnija kada je u pitanju nasilje nad ženama.

– Mene nikada niko nije udarao, niko me batinama nije učio vaspitavao, uvek je to bilo onako kako treba. Ja sam to prenela na svoju decu, ćerke koje će sutra biti majke – rekla je jednom prilikom pevačica, ali sada je progovorila o tome šta sve trpi zarad svojih principa i stavova.

– Verbalna i fizička agresija prema ženama, na Balkanu je sasvim normalna pojava. I javne ličnosti poput mene, od strane muškaraca, javno doživljavaju strašne uvrede a da niko ne reaguje! A ja pokušavam da nametnem temu prava životinja… Pa žene su najugroženija vrsta na Balkanu! – napisala je JK u svom najnovijem tvitu naišavši na oduševljenje svojih mnogobrojnih fanova, ali i svih onih koji se s njenom konstatacijom slažu.