Jelena Karleuša: Estrada je borba, ozbiljan krvavi ring i mnogo je teško ženama da se izbore

Povezane vesti



Jelena Karleuša napravila je nezaboravni spektakl na nastupu u Hotelu “Grand” na Kopaoniku u okviru trećeg po redu festivala „Mjuzik vik“, a pre samog nastupa pop diva je otkrila da ju je suprug, fudbaler Duško Tošić, počastio skupocenom nekretninom u Istanbulu za desetogodišnjicu braka, ko joj je od kolega sa estradne scene pružio podršku u najtežim trenucima života, ali i šta savetuje mlađim koleginicama.

– Reći ću samo da je Duško neko ko ima talenat da svoj novac pametno ulaže u nekretnine. Mi smo mnogo godina u Turskoj, a on je napravio veliku sportsku karijeru i tamo je velika zvezda, tako da je bilo i normalno da, pored kuće u Beogradu, imamo i kuću u Istanbulu. On je za to zadužen, ja mogu samo da uživam – kaže Jelena za “Alo!” i dodaje da joj je ipak najvredniji prvi poklon koji je dobila od svog supruga.

– Bilo je veoma skupih poklona, ali najvredniji poklon bio je prvi njegov poklon, a to je veliki meda u njegovom dresu. To je bilo mnogo davno, 2006. godine, kada smo se upoznali. Došao je da me vidi kada je bio na pauzi, igrao je u Francuskoj tada. Zamalo da kažem da je bio na raspustu, pošto je izjavio da me je slušao kad je bio mali, ali nije bio tako mali. Još čuvam i medu i dres – kaže Jelena kroz smeh.

Budući da su mnoge njene mlađe koleginice više puta isticale da joj se dive, Jelena navodi zbog čega smatra da treba da bude uzor mnogim devojkama.

– Mislim da se devojkama sviđa to što kod mene vide kako se treba boriti u muškom svetu. Estrada je borba, ozbiljan krvavi ring i mnogo je teško ženama da se izbore. Mislim da devojke kroz moj uspeh, kroz moje trnje do zvezda koje sam ja prošla i mnogo teških trenutaka koje sama imala vide da sam isplivala kao neka vrsta pobednika. Mislim da sam uspela u svojoj karijeri, uspela sam da stvorim porodicu, da budem uspešna i kao majka i kao supruga, što je veoma teško. Sa te strane treba da budem uzor mladim devojkama da se i one bore. Jednostavno, kada je teško, ne treba da odustaju i moraju da znaju i da je meni bilo veoma, veoma teško – ističe Jelena i dodaje da joj je Dragana Mirković bila jedina podrška.

– Njoj sam zahvalna za strahovitu podršku koju ona meni pruža kroz čitavu moju karijeru. Kada je reč o kolegama, to sam imala samo od nje – kaže Jelena, koja savetuje koleginice da uvek pokažu svoj stav.

– Kada sam bila u životnoj fazi gde nemaš načina da se boriš, i žaba digne nogu da te popiški i takvi se osile. Čak i oni koji te vide na snimanjima pogledaju te u oči.

Puno sam se namučila, svi su me napadali i to je bilo veoma teško. Kada osete slabost, ljudi umeju da budu nepravedni, a kod mene su to osetili više puta. Volela bih da koleginice ne pokazuju slabost i da nikome ne ćute – ističe Jelena Karleuša, koja je naišla na niz osuda kada je reč o MMR vakcini.

– Moja mlađa ćerka je imala burnu reakciju na MMR vakcinu i ja sam roditelj koji samo želi da podeli svoje iskustvo sa drugim roditeljima zato što znam kroz šta sam ja prošla. Sa druge strane, mislim da je to sve prenaduvana i prenapumpana priča. Nijedan zvanični institut u Srbiji nije proglasio epidemiju, svima je to više nego jasno. Sve što sam htela i imala da kažem, ja sam rekla – završava Jelena.