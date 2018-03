Jelena Karleuša i Duško Tošić: Luksuzni poklon za desetu godišnjicu braka

Pevačica Jelena Karleuša voli Istanbul i svaki slobodan trenutak provodi upravo tamo. Njen muž, fudbaler Duško Tošić tamo inače planira da završi karijeru, te je za deceniju bračne sreće odlučio da iznenadi poznatu suprugu luksuznim kutkom u kojem će moći svi zajedno da uživaju.

Jelena i Duško proslaviće desetogodišnjicu braka 28. juna tekuće godine, a kako Kurir saznaje, fudbaler turskog Bešiktaša kupuje pevačici vilu u Istanbulu smeštenu tik uz Bosfor. Poslednjih mesec dana Duško se namučio oko ovog iznenađenja. Iako želi da sve ostane u tajnosti dok Jeleni ne uruči ključeve, on je za ovo što sprema ispričao nekolicini prijatelja.

Njemu je, naime, bila potrebna pomoć da dođe do vlasnika vile, jednog uglednog turskog biznismena, pa je potegao veze kako bi stupio u kontakt s njim.

-Duško je želeo da pregovara direktno s vlasnikom, pa se malo pomučio da dođe do njega. Na kraju su se dogovorili da kuća postane Jelenina za 1,5 miliona evra. Vila ima 350 kvadratnih metara, veliko dvorište i terasu na kojoj dominira bazen. Rasprostranjena je, ima više spavaćih soba, dva kupatila, ogroman dnevni boravak, veliku kuhinju i nekoliko zasebnih prostorija, od kojih je jedna namenjena za opuštanje uz bilijar. Duško je znao da će se Jeleni, ali i njihovim ćerkama kuća dopasti. On ju je kaparisao, a do proslave godišnjice braka trebalo bi i da je isplati, kaže izvor blizak fudbaleru i dodaje:

-S obzirom na to da Jelena Karleuša obožava Istanbul i da tamo boravi kad god je slobodna, ne treba da čudi što je Duško rešio da joj baš u tom gradu kupi kuću. Ona inače uvek ide u jedan restoran na Bosforu, zbog čega joj je suprug i odabrao kuću s pogledom na more. Duško je rekao da planira da karijeru završi u Bešiktašu, a kako je i on zavoleo Istanbul, jasno je zbog čega kad ‘okači kopačke o klin’ želi tamo da provodi dosta vremena. Tada će moći zajedno sa porodicom da uživa u njihovom luksuznom domu- završava izvor.