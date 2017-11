Jelena Kareluša: U mom braku sa Duškom postoji samo jedan problem

Povezane vesti



Nije retkost da se pevačica i fudbaler jednom drugom zakunu na večnu ljubav, ali zahtevne karijere i brojne obaveze često umeju da budu kamen spoticanja koji ne uspeju svi da prevaziđu.

Lekcija iz stila: Jelena i Duško savršeno usklađen par (foto)

A post shared by JELENA KARLEUŠA (@karleusastar) on Oct 10, 2017 at 3:17am PDT



Pevačica Jelena Kareluša je već godinama u skladnom braku sa fudbalerom Duškom Tošićem, i uspešno odolevaju svim izazovima koje ima život nameće. Ipak, kako Kareluša otkriva oko jedne stvari nikako ne mogu da se slože.

A post shared by JELENA KARLEUŠA (@karleusastar) on Oct 23, 2017 at 4:14am PDT

-Ja mnogo razumem, podržavam i negde ispaštam zbog njegove karijere i on zbog moje. Mi imamo samo jedan problem u braku a to je moje trošenje novca na krpice. To je jedini razlog zbog kog on dobija nervni slom, rekla je Karleuša za RTV Delta.