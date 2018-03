Jelena Jevremović: Ovaj dan me je potopio suzama, zašto tata nisi tu da mi ih čuvaš kao nekada?

Ovog marta, Miki jevremović, legenda naše domaće estradne scene, napunio bi 77 godina, a njegova ćerka Jelena Jevremović je emotivnim i dirljivim rečima opisala koliko joj otac nedostaje i koliko je tužna što ju je napustio dan pred njen rođendan.

Onako kako to samo ćerke umeju, Jelena je u toku jučerašnjeg dana, na očev rođendan, u par rečenica pretočila svoja osećanja i podelila ih sa svojim fanovima na Instagramu uz fotografiju iz detinjstva:

– Danas je dan koji me je potopio suzama… Zašto tata nisi tu da mi ih čuvaš kao nekada? I mami i bratu treba tvoja snaga, treba nam tvoja živa pesma, a meni ona čuvena rečenica:”Ne žalosti se moja Jeki, ti si tatina heroina, moj ćerak anđelak.” Danas sam slaba, tužna i ni malo hrabra. Danas bismo slavili tvoj 77. rođendan, pa ga u ponoć ispratili da bismo dočekali moj sutrašnji, 37.

Znam, treba da budem zahvalna na svemu što imamo mi koji smo ostali. I jesam, zaista jesam. Ali, neka mi Bog oprosti, od prošle godine kada si nas napustio, rođendan mi više nema istog smisla. Tvoj me podseti na to koliko nam nedostaješ, a moj… poželim samo da prespavam. Neka te čuvaju anđeli, mili naš. P.S. Faliće mi tvoj poziv u ponoć. Uvek si bio prvi. – napisla je Jelena.

Објава коју дели “Jedanaest dana”ljubavni roman (@jelena_jevremovic_11) дана 27. Мар 2018. у 11:03 PDT

Ipak, danas je njen 37. rođendan i verujemo da bi i njen tata želeo da se raduje i smeje, a proslava je najbolja kada si među onima koji te vole.

– Danas sam obećala sebi da ću one Prave više da vrednujem, da ću one koji su otišli, bez suza ispratiti, da ću one koji su pored mene hodali po trnju, a ostali da zajedno lečimo rane, čuvati kao blago… Da ću imati više zahvalnosti Bogu na svim nedaćama koje su me sustigle u prethodnoj godini, jer u životu samo brojimo pobede i lekcije. Srećan mi 37. rođendan! – poručila je slavljenica.