Jelena Janković se čuva ljubavi: Imam kavez oko sebe i tu niko ne može da se približi

Naša poznata teniserka Jelena Janković je na terenu ozbiljna i fokusirana, ali privatno je potpuno drugačija: nasmejana i duhovita, pravi gurman, ali i neko ko o ljubavi i privatnom životu ne želi da previše priča…

Jelena kaže da je iza nje teška godina, iza nje su dve rupture na ramenu, iskrenut zglob… Ali sada je se osvežila i spremna je da polako da krene da se vraća.

– Naravno, ja sam pozitivna osoba. Zadovoljavam se malim stvarima. Dosta sam postigla u sportu. I da sad prekinem da igram, ja sam zadovoljna. Naravno, ja i dalje gajim strast prema ovom sportu. Mislim da još mogu mnogo toga da pokažem. Želela bih, ako me zdravlje posluži, da se ponovo vratim gde mislim da mi je mesto.

Kada ne trenira i kada se opušta, Jelena je neko ko uživa u hrani, posebno u domaćim specijalitetima, što se po njenoj liniji ne bi moglo zaključiti.

– Volim puno da jedem. Ne vidi se to na meni, ali veliki sam gurman. Pogotovo kad se ne takmičim, uživam u hrani. Tako mi nedostaje naša kuhinja. Volim sve – sarmu, roštilj… Obožavam kuvana jela… Sad sam na Zlatiboru jela komplet lepinju. U suštini volim što nezdravije i što masnije. Ipak, imam dobar metabolizam, pa se to, srećom, ne vidi.

Iako je na putu gotovo čitave godine i oko nje su mnogi poznati i zgodni muškarci, Jelena ni jednom nije završila u nekom tabloidu uz priču o ljubavnoj aferi. Naša teniserka ima specijalan sistem kada bi muškarac želeo da joj priđe…

– Nikako! Imam kavez oko sebe. To su barikade i tu prosto niko ne može da se približi. – rekla je Jelena za Blic, a na pitanje lkako reaguje ako se ipak nešto tako desi, odgovor je opet spremno dočekala kao i na teniskom terenu lopticu:

– Nikako. Dobro, šalim se. Nije tako. Ja sam bila u dugoj vezi i trenutno ne želim da provlačim život kroz medije.

Ipak, pošto si javna ličnost, kada bi pored sebe imala nekoga, ne bi mogla da ga sakriješ.

– Mogu da sakrijem sve što hoću da sakrijem.

Jesi li zaljubljena?

– Uvek sam zaljubljena. U cveće, prelepe slike…

Odgovaraš kao diplomata…

– Iskustvo me je naučilo da se nekad ugrizem za jezik.

A onda je priznala da je njena pojava pred kamerama i na terenu jedna Jelena, dok je u privatnom životu ona sasvim drugačija…

– Volim život. Volim da uživam u malim stvarima i da sreću delim sa prijateljima. Volim da odem na pijacu. Sama biram hranu i to me ispunjava. Možda drugim ljudima to predstavlja problem, ali kad treba da se ide na pijac, u mojoj kući ja sam dobrovoljac. Volim i muziku, zabavu, druženje… Možda pred kamerama nisam duhovita, ali privatno sam opuštena – ispričala je ona za Blic.