Jelena Janković ne želi da se operiše: Ne plašim se, ali nema garancije da će biti bolje

Srpska teniserka Jelena Janković muči muku na turnirima, a posebno zabrinjava činjenica da nije ni blizu one igre koja se od nje očekuje.

Kako godine prolaze tako se i broj povreda sve više povećava. Na poslednjem turniru u Dubaiju doživela je pravi debakl – eliminisana je u prvom kolu ovog turnira!

Sve ja zanimalo šta je to sprečava da zaigra kao nekada?

– Problem mi je sa kretanjem, sa stopalom. Imam neku koščicu koja mi smeta. Trebalo bi da je odstranim, ali ne mogu da idem na operaciju jer bih morala da budem van terena šest meseci, a ko zna da li bi mi posle bilo bolje. Konstantno me boli to mesto. Ne mogu da se oslonim kako treba na tu nogu. Možda je i to jedan od razloga zašto se poslednjih godina ne krećem kao ranije – priznala je naša teniserka.

Na pitanje da li se plaši operacije, kaže:

– Ne plašim se, nego nema garancije da će biti bolje. Mogu da se operišem i da ništa ne uradim, samo da izgubim vreme, a da me opet noga boli – objasnila je Jankovićeva.

Jelena je u intervjuu koji je dala za naš magazin objasnila s kojim teškoćama se susreće jedan vrhunski sportista.

Koliko je za jednog sportistu teško kada posle grandioznih rezultata više ne može da pruži maksimum zbog zdravstvenih problema?

– Sigurno je da je vrlo teško, jer uvek ostaje žal za onim “više”. Kada se povrede dese, dođe i do pada samopouzdanja, tako da je igraču potreban određeni period da bi se vratio u takmičarsku formu i da bi sebi dao šansu da postiže dobre rezultate. Povratak na stazu uspeha takođe umnogome zavisi i od mentalne snage samog sportiste.

Jelena je u jednom momentu imala i strašnu neizvesnost da li boluje od neizlečive bolesti:

– Prilikom povrede ramena za vreme snimanja te regije pojavila se sumnja na kancer. Samim saznanjem da postoji sumnja na tako nešto mnogo sam se uplašila. U tim momentima, dok sam čekala rezultate sa raznoraznih pregleda, činilo mi se da minuti traju kao večnost. Po prirodi sam veliki optimista i ma koliko mi je bilo teško, pokušavala sam da ostanem pozitivna, ubeđujući sebe da će se sve završiti na nabolji mogući način.

Jelena je otkrila i delić svog privatnog života, o kome ne voli previše da govori i da otkriva:

Posle raskida duge veze, odlučili ste da se posvetite sebi. Da li je došlo vreme da pustite nekog u svoj život?

– Trebalo mi je dugo vremena da neke stvari prevaziđem i okrenem se sebi. Ne volim da pričam o privatnom životu i uvek sam želela da taj deo moje intime bude samo moj. Reći ću vam samo malo, jer znam da mnoge zanima…