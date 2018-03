Jelena Gavrilović: Volim stabilne ljude, muškarac mora da bude moj oslonac

Oduvek sam znala da ću biti glumica, nikad ništa drugo nisam želela da radim, kaže nam na početku razgovora Jelena Gavrilović, prelepa glumica koju svake večeri gledamo u seriji „Istine i laži“ na „Prvoj“.

Kaže, privatno nimalo ne liči na hladnokrvnu Tatjanu, mada je pomalo i brani, ističući da nije baš toliko loša.

Jelenu gledamo u potpuno drugačijem izdanju u predivno kostimiranoj seriji „Nemanjići“. Glumica tumači lik Evdokije, vizantijske princeze koja je proterana sa srpskog dvora navodno zbog preljube. Čudna je to priča o ljubavi, moći, vlasti i izdaji, kaže Gavrilovićeva.

Blistava karijera koja kasni

Odmalena je želela da bude glumica – i tu želju je ostvarila. Iako se glumom i pevanjem bavila još u đačkim danima, glumica je postala nakon Akademije umetnosti u Novom Sadu, na kojoj je diplomirala u klasi Vide Ognjenović i Ljuboslava Majere. Pored glume, njena velika ljubav bila je muzika. Kao mala je svirala violinu. Na fakultetu je njene vokalne sposobnosti zapazila profesorka muzike Marija Simonović i podsticala je da se bavi muzikom. Zato je kasnije i briljirala u šou-programu „Tvoje lice zvuči poznato“.

Do 35. godine odigrala je zavidan broj različitih uloga. Danas je prezaposlena, ali nije uvek tako bilo… Kaže da njena karijera kasni deset godina i da je sve ove divne stvari trebalo da doživi mnogo ranije. Ipak, ne žali se…

– Nemam svoje matično pozorište, slobodan sam umetnik. To ima svoje prednosti i mane. Lepo je imati svoju kuću, mesto gde pripadaš, ali meni se nije otvorilo da pripadam pozorištu koje sam želela, a to je Pozorište na Terazijama. Danas kada imam ove godine koje imam, osećam se fantastično i mislim da je dobro što je tako bilo, jer možda se ne bih borila kako sam se borila i naučila sve ovo što znam. Sada mi ovaj status više odgovara.

Negujem vedar duh i to me drži

Izgleda kao svetski supermodel, visoka, plava, s prodornim zelenim očima. Više podseća na nordijske lepotice nego na devojke s našeg podneblja. Kaže da je oči nasledila od mame, dok za sve ostalo može da zahvali ocu. Osim talenta i dobrog fizičkog izgleda, Jelenu krasi jedna divna, ali danas prilično retka osobina, a to je vedar duh. Mnogo se smeje i ume da se raduje. A najviše se raduje uspomenama iz detinjstva. Seća se dede s kojim je provodila vreme jer su roditelji bili prezaposleni.

– Najranija sećanja vezana su upravo za mog deku, ne za mamu i tatu. On je bio beskrajno strpljiv sa mnom, nije mu bilo teško da se satima igra nekih mojih igara, posvećivao mi je sve svoje vreme. I kasnije, kad sam odrasla, bili smo svakodnevno u kontaktu, umeo je da mi daje dobre savete. Znao je da kaže: „Lelice, uvek budi svoja, nikada nemoj da zavisiš od nekog.“ To sam zapamtila za ceo život. On je junak mog detinjstva – priča nostalgično Jelena.

Ljubav za ceo život

Jelena je prava moderna devojka, voli društvene mreže i vrlo je aktivna na njima. Veliki broj devojčica je prati na „Instagramu“ i postavljaju joj razna pitanja. Uvek nađe vreme da svima odgovori. Isto je i s medijima, nije joj teško da sarađuje s njima jer smatra da trebamo jedni drugima. Ljubav je svakome važna, pa tako i Jelena želi sebi onu pravu vezu i ljubav za ceo život.

– Nedavno sam izašla iz duge emotivne veze. Ovog trenutka sam sama, ali se nadam da će se i meni desiti prava ljubav. Volim stabilne ljude, muškarac mora da bude moj oslonac. Mnogo je teško naći nekoga ko može da razume i moj posao i moj život. Ja se inače teško zaljubljujem. Imala sam u kući priliku da gledam i mamu i tatu koliko se vole, a naročito baku i deku. Kada mene bude gledao neki muškarac kako je moj deka gledao moju baku, odmah ću se udati za njega. Nema pravila kada će nam se šta desiti – zaključuje glumica, koja za sebe kaže da je veoma tradicionalna.



– Kad se budem udala, biće to za ceo život!