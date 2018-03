Jelena Gavrilović o ulozi u “Nemanjićima”: Veoma je teško glumački se prilagoditi toj epohi

Povezane vesti



Glumicu Jelenu Gavrilović gledaoci su u četvrtoj epizodi serije “Nemanjići – rađanje kraljevine” upoznali u ulozi vizantijske princeze Evdokije koja se udaje za Stefana Nemanju, kojeg tumači Vojin Ćetković.

A post shared by Jelena Gavrilovic (@jelenagavrilovicofficial) on Mar 5, 2018 at 7:35am PST

Ona za objašnjava šta za njenu karijeru predstavlja tako velika uloga.

– Uloga Evdokije je možda jedna od najzanimljivijih uloga na ovom projektu. Kada to kažem, mislim pre svega na to što tokom istorije postoje brojne spekulacije vezane za nju. Misteriozan je način na koji je otišla iz najvećeg dvorca u Carigradu u Srbiju. Zanimljiva stvar je da je bila prva strana princeza u lozi Nemanjića koja je rodila naslednike. Verovatno i prva koja se nekoliko godina kasnije razvela i vratila na dvor svog oca, koji je u tom momentu bio car. Ona je u svemu bila prva, prva žena prvog kralja Srbije, prva strana princeza koja se porodila na srpskom dvoru. Kao jedan od razloga njenog odlaska navodi se da politički nije odgovarala, a drugi razlog je da je varala Stefana, ali ima još mnogo detalja vezano za nju. Bila je najsavremenija princeza tog doba, znala je nekoliko jezika, jahala je i bila vanserijski obrazovana za to vreme. Odlazi iz raskošne palate i dolazi na drveni srpski dvor gde je sve potpuno drugačije i neverovatno, ali odlično se je snašla – u dahu Jelena za “Blic” objašnjava detalje nove uloge.

A post shared by Jelena Gavrilovic (@jelenagavrilovicofficial) on Mar 3, 2018 at 4:32pm PST



Na pitanje kako se prilagodila periodu 12. veka, ona otvoreno priča:

– Morate da iz savremene glume pređete u onu koja je potpuno drugačija od svega što je bilo ko od glumaca ikada radio. Veoma je teško prilagoditi se glumi te epohe. Drugačije su se ljudi ponašali i pričali u to vreme, pokreti, vokabular, običaji samo su jedan delić onoga što je bilo drugačije. Reditelj nam je mnogo pomagao. Dešava se da jedan dan snimate po nekoliko sati samo iz jednog prostog razloga što ima bezbroj detalja koji su ključni za tu scenu, a potrebno je da je dočarate – poručuje vizantijska princeza i dodaje šta je sve morala da uradi zbog ove uloge:

– Pripremali smo se tako što smo išli na časove jahanja. Bavili smo se istraživačkim radom jer nema previše istorijskih činjenica koje govore o mom liku. Veliki deo je potkrepljen na osnovu dugogodišnjeg istraživanja scenariste. Pročitala sam nekoliko knjiga koje postoje a tiču se Evdokije da bih razumela kakva je ona bila žena.

A post shared by Jelena Gavrilovic (@jelenagavrilovicofficial) on Mar 6, 2018 at 11:06am PST

Dosta komentara je bilo nakon prve epizode serije “Nemanjići – rađanje kraljevine”, pa nas je interesovalo da li se Jelena plaši reakcija na njenu ulogu.

– Publika je tu da kritikuje, za bilo koji projekat imate one koji kritikuju i sa druge strane, one koji hvale. Uvek navijamo da budemo najbolji i da ispunimo očekivanja. Meseci snimanja su iza ekipe i isto toliko montaže. Svi smo dali sve od sebe, dosta snage smo uložili da bi sve ispalo dobro i da bi taj period bio predstavljen na najrealniji način – kaže Jelena.

Jelenu Gavrilović do sada smo viđali u drugačijim ulogama od ove, pa smo je pitali koliko ju je ovaj lik promenio.

– Svaki put kada igram neki lik on me malo promeni i pomeri. Nije me promenio. Jako sam srećna što sam dobila ulogu tako bitne ličnosti. Do sada nismo imali priliku da vidimo da je ekranizovana jedna epoha istorije na ovaj način. Mislim da je fenomenalno što su u projektu najveće glumačke ličnosti u Srbiji.