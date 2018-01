Jelena Gavrilović: Nikada nikog nisam slušala i odluke sam donosila na osnovu svog unutrašnjeg osećaja

Mada je stekla veliku popularnost igrajući u nekim od najgledanijih domaćih filmova i serija novijeg datuma i postala poznato ime u svetu glume, 35-godišnja Jelena Gavrilović i dalje smatra da je na početku karijere. U svoju radnu biografiju ova atraktivna glumica upisala je nekoliko značajnih uloga, a taj spisak širi se iz godine u godinu. Na njemu je svoje mesto našla i Tatjana Božić, glavna zloća među likovima popularne serije “Istine i laži”, koja će od 2. februara na zahtev publike “uzurpirati” dodatni prostor na TV Prva i emitovati se svih pet radnih večeri od 21.10.

Kroz lik zavodljive direktorke prodaje gledaoci srpske verzije argentinske telenovele Graduados videće šta su sve ljudi spremni da učine kako bi zacelili rane iz prošlosti. Nekada debeljuškasta devojčica koju su školski drugovi ponižavali odlučila je da obuče novo odelo i pod maskom lažnog identiteta krene u opasnu misiju zvanu osveta.

– Svako zlo dolazi iz nesigurnosti i kompleksa, a ja sam pokušala da shvatim šta je to Tatjanu nateralo da se ponaša na ovakav način. Sve što radi je posledica loših stvari koje su joj se nekad dešavale. Trudila sam se da u njoj pronađem iskru dobrote – priča Gavrilovićeva za “Novosti”.

Plašite li se da će vas publika previše poistovetiti sa hladnokrvnom Tatjanom?

– Neminovno je da gledaoci to čine. Tanja je svakako drugačija od mene privatno, ali mislim da nije u potpunosti negativan lik. Želela sam da predstavim i njene dobre strane i mislim da sam uspela u tome.

A post shared by @fp_istine_i_lazi on Dec 27, 2017 at 3:05am PST

Zaigrali ste i u dugoočekivanim “Nemanjićima”, koji su izazvali burne reakcije javnosti. Kako gledate na sve te negativne kritike?

– Videli smo samo jednu epizodu, a seriju treba komentarisati tek kad se cela prikaže. Po emitovanju do mene su stizale izuzetno pozitivne kritike. Važno je da ekranizujemo svoju istoriju i stvaramo domaći program. Naša produkcija se konačno pokrenula i zbog toga sam presrećna.

Izjavili ste da je režiser Marko Marinković napravio dobar odabir glumaca, te da se njihovi karakteri poklapaju sa ulogama koje tumače. Na osnovu toga, kako biste opisali svoju Evdokiju Anđel?

– Moj život ne može biti povezan sa njenim. Evdokija, vizantijska princeza koja je proterana sa srpskog dvora navodno zbog preljube, nije na lep način skončala. Ali podeljena su mišljenja šta se zapravo dogodilo. Čudna je to priča o ljubavi, moći, vlasti i izdaji.

S obzirom na to da su drugi upravljali njenom sudbinom, na koji način se trudite da tako ne bude u vašem slučaju?

– Nastojim da budem krojač sopstvenog života. Nikada nikog nisam slušala i uvek sam odluke donosila na osnovu svog unutrašnjeg osećaja. Zbog toga možda i nisam zaposlena u pozorištu, slobodan sam umetnik, biram poslove koje radim i način na koji ih obavljam. Videćemo gde će me to odvesti.

A post shared by Jelena Gavrilovic (@jelenagavrilovicofficial) on Jan 24, 2018 at 2:40am PST

Osim u filmu Radoša Bajića “Braća po babine linije”, uglavnom ste bili akter urbanih priča. U kojima se više pronalazite?

– Nijedan glumac ne sme to da otkrije (smeh). Reditelji moraju da budu kreativniji kada nas biraju, a glumac može svašta samo ako mu pružite priliku. Nezgodno je kada vas stavljaju u kalupe, jer je to mač sa dve oštrice. Ne volim da sam na sigurnom terenu, već kad se suočavam sa novim izazovima.

Smatrate li da ste napravili neki pogrešan korak u karijeri?

– Mislim da nisam, jer i ako su neki moji izbori bili takvi, odveli su me na drugu stranu i naučili me nečemu. Svaki projekat sam radila sa maksimumom snage, a nijedan glumac, producent i reditelj ne može da garantuje da će on biti uspešan. Zato treba da biraš uloge i scenarije koji će ti doneti lični napredak. Treba pružiti šansu mladim rediteljima da ekranizuju svoje snove i verovati u njih, jer se nijedan velikan nije izrodio ni iz čega. Mi koji dolazimo iz siromašnih zemalja jedino što posedujemo je ideja, a nju nije lako naći. Zato nekada nije potrebno previše novca da se snimi dobar format.

A post shared by Jelena Gavrilovic (@jelenagavrilovicofficial) on Dec 24, 2017 at 7:41am PST

Kajete li se zbog “Srpskog filma”?

– To je neminovno pitanje u mojoj karijeri. Važno je da čovek stane iza svojih izbora, a ovaj film mi je pružio priliku da zaigram u nekim stranim projektima. Bilo je to veliko i veoma značajno iskustvo za mene, a onaj ko nije hrabar ne treba da se bavi ovim poslom.

Koliko ste spremni da prihvatite kritiku?

– Lepo je kad čovek prima komplimente i pohvale za svoj rad, ali isto tako mora da bude spreman da čuje kritiku. Ako njih nema, ne možeš da napreduješ, a ako ih ne razumeš i ne prihvatiš kao putokaz onda nisi spreman da ideš napred. Zato volim da oslušnem i jedno i drugo.

A post shared by Jelena Gavrilovic (@jelenagavrilovicofficial) on Jan 20, 2018 at 12:58pm PST



Ko su vaši glumački, a ko životni uzori?

– U ovom poslu je najbitnije trajanje i moje profesionalne idole prestavljaju divna imena koja su obeležila domaću glumačku scenu. Životni uzori su junaci mog detinjstva, a prvo mesto zauzima moj deda. Svaki put kada sam poslušala njegov glas nisam pogrešila. Naučio me je da sve što radim bude iz stomaka i da uvek slušam sebe, jer sam onda na pravom putu. Pa makar i pogrešila.

Snimili ste reklamu za banku. Jeste li očekivali da će jedno “može” da vam donese toliku popularnost?

– Naravno da nisam. Kada sam otišla na kasting, to je bila obična reklama koju nisam doživljavala na poseban način. Meni je “može” promenilo ceo život. Otkad sam počela da govorim tu reč, sve je postalo drugačije. Ova reklama govori da nikada u životu ne znaš šta ti je prilika, a šta neprilika. Dokazuje da jedna situacija može da ti promeni život, da je ceo svet pozornica i da ne postoje male uloge. Sve može da bude scena i tvoj glumački prostor, ako si dovoljno mudar da to iskoristiš.

A post shared by Svetlana Sremcevic (@makeup_ceca) on Jan 3, 2018 at 11:25am PST



S obzirom na to da odlično pevate, da li ste ikad razmišljali o muzičkoj karijeri?



– Često se šalim da kada bih pevala ono što volim, morala bih da platim ljudima da me slušaju. Moj stil bi bio izuzetno nekomercijalan, pa se ne bih mnogo naživela od tog zanata. Zato ako budem odlučila da uplovim u ove vode moraću baš dobro da razmislim šta ću da pevam. Čudna je muzička scena u Srbiji i ako bih se ikada oprobala u tom poslu uradila bih to za potrebe nekog filma. Ja sam glumica po obrazovanju, ubeđenju i htenju, a muzika je moja velika ljubav i ostaće to zauvek – kaže naša sagovornica.