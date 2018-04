Jelena Gavrilović: Muškarci su mi uvek prilazili na isti način – tako što mi nisu prilazili

Naša lepa glumica Jelena Gavrilović ovih dana intrigira domaću javnost nakon svoje uloge u seiji “Nemanjići”, gde je tumačila zanosnu Evdokiju, koja je samo u spavaćici oterana sa dvora.

Njen emotivni život je ono što intrigira mnoge, a Jelena otkriva na koji način joj prilaze muškarci:

– Muškarci su mi uvek prilazili na isti način. Tako što mi nisu prilazili. Uvek sam ja birala svoje muškarce. To je tako. Ne znam da li imam toliko samopouzdanja, ali očigledno tu nešto nije u redu. Možda su me se plašili? Šalim se. Takav utisak odajem… Isto kao i taj lik koji igram, baš je neobično. Čudno je da sad ja objasnim ljudima da to nema nikakve veze sa mnom – izjavila je Jelena u razgovoru za Blic Scenu.

Објава коју дели Jelena Gavrilovic (@jelenagavrilovicofficial) дана 5. Мар 2018. у 7:35 PST

Gllumica je prokomentarisala i izazovnu odevnu kombinaciju i golišavu scenu iz serije “Nemanjići”, koja je izazvala mnoge komentare.

– Ljudi su videli ono što su želeli da vide, ali videli su i ono što su videli. Evdokija je oterana sa dvora u spavaćici. Tako da, ja sam to odigrala tako, baš kako je reditelj tražio, baš kako kažu i naši istoričari. Mislim da je to jako lepa scena, meni lično jako draga – istakla je ona.