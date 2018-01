Jelena Đoković: Nesrećni ljudi krivili su me za Novakovu tešku godinu

Povezane vesti



U poruci kojom je poželela svima srećnu Novu godinu, Jelena Đoković rekla je da je spremna za nove izazove u 2018. godini, ali se osvrnula i na sve što joj se dešavalo u godini koja je za nama, koliko je sve uticalo na nju i kako je prošla sve nepravde i teškoće.

– Toliko sam čitala i toliko sam učila da osećam kao da znam sve odgovore, ali istina je da i dalje treba da živim i primenjujem sva znanja koja imam. Toliko puta sam donela loše odluke i pitam se zašto kada znam da mogu bolje od toga. Na sreću, uvek postoji još jedna šansa da pokušate i ne uspete, ili da pokušate i uspete. Tako sam blagoslovena, imam svoju porodicu i prijatelje kraj mene i oni mi pomažu da ostanem na pravom putu. Jer, ponekad je lako izgubiti se.

Ponovo sam postala mama u 2017. godini, imala sam tešku trudnoću, ali uz mene je bila porodica prepuna ljubavi i pažnje koja mi je pomogla da sve prebrodim što lakše.

– Bila sam prozivana, na mene su upirali prstom i diskriminisali me nesrećni ljudi optužujući me za tešku godinu mog supruga… A to zaista nije zabavno. Na sreću, prošla sam kroz sve te izazove trezveno i prepuna ljubavi. Ako bih moga da menjam prošlost, ipak ne bih promenila ništa. Ponovo bih sve to prošla, jer svaki trenutak koji sam doživela je dragocen. Kao što kaže Rajan Holidej – I prepreka je put – navela je Jelena Đoković.