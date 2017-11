Jelena Dokić otkrila kako joj je otac Damir uzeo gotovo sve: Slala sam mu 200.000 dolara mesečno!

Čak i kad je pobegla od kuće, Jelena Dokić je na očev zahtev slala porodici 200.000 dolara na nekoliko nedelja, otkrila je teniserka u autobiografiji “Nesalomiva”.

Imanje u Vrdniku i sve što je Damir Dokić tamo sagradio ona je platila. Dokićeva je otišla od porodice krajem 2002, ali ih je i dalje izdržavala.

– Čim se pojavilo u srpskim medijima da se zabavljam sa Tinom Bikićem, Hrvatom, za nekoliko sati ime mog oca se pojavilo na ekranu mog telefona. Nisam se javljala. U očevim očima to je nešto najgore što sam mogla da uradim jer bi on verovatno radije da sam sa teroristom nego sa Hrvatom, katolikom. Ostavlja glasovne poruke, teram sebe da ih preslušam – prepričavala je Jelena događaje između 2003. i 2004.

– Vrištao je: “Ti si ništa do ku*va. Izdala si nas. Ti si smrdljiva, užasna ku*va. Sa neprijateljem si. Osramotila si me”. Bez obzira na emotivno zlostavljanje koje sam doživljavala, nastavila sam da šaljem novac ocu. Svakih nekoliko sedmica prosleđivala sam mu oko 200.000 dolara. Slala sam novac u nadi za mirom, u nadi da će naći neku sreću. Umesto toga on je nastavljao da zove i zagorčava mi život – napisala je Dokićeva.

Jelena je posle odlaska od kuće ozbiljno pomišljala na samoubistvo i tri godine po napuštanju porodice morala je da pokuša da reši porodične probleme, pa je otišla u Vrdnik, gde su njeni tada živeli.

– Nisam rekla ocu da dolazim na njegov smešno veliki ranč na imanju od dva hektara. Od miliona dolara koje sam zaradila u karijeri sagradio je palatu. Otvorio je vrata kao da se ništa nije dogodilo. Kao da nikad nije bilo onih odvratnih poziva. Kao da sam otišla po hleb i mleko, pa se vratila. Kao i obično, sve je bilo po njegovom. Pozvao je novinare ne pitajući me da li to želim. Kad sam mu rekla da moram da idem, nije me sprečavao. Samo je poručio da mu uplatim sutra 200.000 dolara. Rekla sam da hoću. I uradila sam to – pisala je Dokićeva.