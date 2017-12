Jelena bin Drai: Moja deca nemaju telefone

Nekadašnja mis Jugoslavije Jelena bin Drai, koja živi u Dubaiju sa suprugom Saidom sa kojim ima troje dece, došla je u Srbiju, u kojoj nije bila dve godine, i to zbog slave Svetog Nikole, koju slavi njena porodica.

– Ne bih mogla da se vratim u Srbiju. Od 2001. godine sam u Dubaiju i to je moj dom. Odakle je moj suprug, moja deca. Nikada neću zaboraviti odakle sam krenula, a to je iz Žablja, iz Srbije. Ne bih mogla da se vratim i da živim u Srbiji. Kada bih se vratila, sigurno bih se ponovo uklopila, ali Dubai je mesto gde planiram da živim celog života – kaže Jelena bin Drai za „Blic“.

Nostalgija je pak često vuče ka Srbiji, a najviše joj nedostaju roditelji i prijatelji.

– Roditelji dolaze kod mene dva do tri puta godišnje. Ono što mi iz Srbije fali jesu uspomene koje su vezane za moje detinjstvo. Kada to kažem, mislim na način na koji sam odrastala i gde god da sam, to bi mi isto falilo. Nedostaje mi detinjstvo, ali to ne mogu da vratim. Kada posetim Srbiju, volim da odem na ta mesta gde sam bila često tokom odrastanja, gde sam se igrala. Baš sam sa mamom pričala da nikako ne pokušavam da moj sadašnji sistem života implementiram u kući u Žablju, niti pokušavam nešto da promenim. Jednostavno kada dođem u Žabalj, i dalje volim da jedem iz mog malog plehanog tanjira iz kog sam jela kao dete i volim da na mušemi sečem slaninu i jedem. To je Srbija kojoj se vraćam svaki put. Koliko god da živim u gradu koji je najluksuzniji, najposećeniji što se tiče turista, meni su Srbija i moj Žabalj i Vojvodina uvek u srcu – kaže sa ponosom Jelena bin Drai.

A post shared by Jelena Bin Drai (@jelenabindrai) on Dec 19, 2017 at 4:08pm PST

Ova prefinjena dama koja je izgradila život u Dubaiju i pored svog raskoša u kome uživa ostala je skromna, a njen centar sveta su deca Asija (7), Hilal (5) i Hamdan (4).

-Svoju decu uči tradicionalnim vrednostima, a njeni mezimci zasad govore samo engleski jezik.- Pričaju tečno engleski pošto idu u školu sa Britanskim korikulomom, ali arapski i srpski još nabadaju. Mislim da će za koju godinu propričati tečno. U ovom momentu je prioritet zbog škole da pričaju engleski, ali u svakom slučaju mi je u interesu da pričaju tečno oba jezika. Sigurna sam da kad budu malo stariji, da će sami tražiti da dođu u Srbiju – dodaje Jelena, i naglašava da joj je bitno da joj se deca bave fizičkim aktivnostima.

– Moja deca nemaju telefone. Kada ih traže, kažem im: „Eno ga drvo napolju, idi veri se”.