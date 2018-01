Jelena bin Drai: Moj suprug je prihvatio sve naše običaje, a deca znaju da su to običaji njihove majke

Nekadašnja mis Jugoslavije Jelena bin Drai koja se udala za šeika Saida i s njim ima troje dece – Asiju, Hilala i Hamdana – sada živi u Dubaiju. Ona govori o tome kako su u porodici pomirili islam i pravoslavlje te je Božić dočekala uz srpsku tradiciju, kao što će i predstojeću srpsku Novu godinu.

Iako je njen suprug muslimanske veroispovesti, on je u potpunosti privatio običaje svoje supruge, kao i ona njegove.

– Mi sve praznike proslavljamo u duhu te tradicije čiji je praznik. Katolički Božić slavimo zato što je Saidova mama Engleskinja, potom pravoslavni i sve ostale praznike. Želim da naša deca budu internacionalnih shvatanja i da budu žitelji ovog sveta, a ne samo da se fokusiraju na određene stvari. Said se stopio sa našom tradicijom, tako da se i on raduje slavljima i praznicima. Na našim slavljima je mnogo veselja u tim mesecima – ističe Jelena za “Blic puls”.

– Novu Godinu slavili smo sa prijateljima i familijom koja je u Dubaiju. Onda naš Božić i na redu je i srpska Nova godina. Moj suprug je prihvatio sve naše običaje, a deca znaju da su to običaji njihove majke. Sve se slavi kod nas u kući, te zbog toga deca imaju prilike da uče tradiciju i kulturu sa svih strana sveta. Najnormanije slavimo Božić i Uskrs, sa decom farbam jaja, iako nismo u Srbiji. Znaju sve što je vezano za veru i tradiciju. To što su oni po ocu muslimani, to je njihova religija i tradicija. Ja imam svoju, a deca treba da znaju za naše običaje – objašnjava nekadašnja manekenka koja se danas bavi dizajnom u Arapskim Emiratima. Sa druge strane, dotakli smo se teme, da li je pred venčanje bilo reči o tome da promeni veru zbog supruga:

– Nema potrebe da menjam veru, islamska veroispost i pravoslavna veoma su slične, nema velike razlike zato što je Kuran došao poslednji. On je nastao od Biblije, zato ne vidim potrebu da menjam svoju veru iz pravoslavlja u islam, niti je to od mene ikada iko tražio. Čvrsto verujem da deca treba da budu ono što je otac, zato što decu gubiti između dva puta, dve vere i ostalih stvari, mislim da im samo može doneti loše. Deca treba da znaju ko su i šta su od rođenja. Zato smo se Said i ja dogovorili da deca budu ono što je otac. Nema potrebe da menjam svoju veru, to nikada nisam želela. Poštujem svoju i njegovu religiju – kaže Jelena koja se, iako živi u luksuzu, trudi da decu vaspitava na pravi način i vodi jedan normalan život.

– Više volim da se igraju napolju sa prijateljima, nego da provode vreme ispred nekog uređaja. Naravno da nisu odsečeni od sveta, ali postoji određeno vreme koje mogu da provedu igrajući igrice. Nisu zavisni od društvenih mreža. Dnevno provedu nešto manje od sat vremena na tabletu. Više sam za to da imaju detinjstvo kakvo sam imala ja. Suprug i ja smo strogi na neki način – naglašava Bin Drai, koja često svoje mališane odvede na obalu kako bi se igrali jer im životu u Dubaiju to omogućava.

– Pošto imam troje dece, a svi su još mali, dan počinjem tako što oni odlaze u školu, a ja na posao i tek se svi nalazimo kada završimo obaveze. Trudim se da sve izbalansiram, da svako popodne provodimo zajedno. Imamo sreću što živimo u gradu koji je kraj mora pa svaki slobodan trenutak koristimo da provedemo na plaži. Jednostavno, vodimo život kao svi drugi ljudi. U Dubaiju to zvuči mnogo egzotičnije, ali živimo kao svi drugi ljudi u primorskim gradovima – kaže ona.