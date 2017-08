Jelena Bačić Alimpić u šoku: Nikakvog sudara nije bilo, ne znam ko je izmislio tako nešto!

Povezane vesti



U domaćim štampanim i onlajn medijima je preneta vest da je spisateljica i voditeljka Jelena Bačić Alimpić izazvala sudar vozeći u alkoholisanom stanju, nakon čega joj je određeno zadržavanje.

Vest je u toliko nebuloznija jer je Jeleni navodno pronađeno 1,79 promila u krvi i to u 13 časova. Verujemo da svi koji su ikada konzumirali alkohol znaju da za ovakav skor na alkometru morate početi od anog jutra.

Jelena, koja vodi zdrav život, trenira i nije neko ko se odaje maliganima i porocima, našla se u potpunom šoku nakon ovih objava.

– Ne, to nije tačno. Gospode bože, šta sve ljudi neće da izmisle?! Trenirala sam, bila do grada da odradim ono što treba, kao što su uplate za fakultet i škole i slično. Živa sam, zdrava, sve je u redu i to nije tačno! To su obične laži i tom nekom ko je to rekao dabogda mu se vratilo! Nikakvog sudara nije bilo, ne znam ko je izmislio tako nešto! – rekla je Jelena Bačić Alimpić i dodala da su se i ranije u medijima plasirale neistinite priče o njoj.

Prema tvrdnjama voditeljke i spisateljice, koja se našla u zaista strašnoj situaciji, posebno je uznemirujuće što nije poznato zbog čega bi neko širio ovako ozbiljne dezinformacije.

Jelena je danas samo poželela svim dobrim ljudima dobar dan, uz poruku da je nikad bolje…