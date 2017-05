Jelena Bačić Alimpić: Nisam mogla da se pomerim i puzala sam do kupatila, bili su to strašni dani

Voditeljka i književica Jelena Bačić Alimpić progovorila je o svojoj životnoj drami koja ju je zadesila pre godinu dana i kada je ostala sama.

– Nisam govorila o tome jer ne želim da to neko shvata kao skretanje pažnje. Ništa nije toliko dramatično, osim toga što je trebalo da završim na operacionom stolu. To se dogodilo prošlog leta kada sam istraživala građu za svoju novu knjigu. Bila sam na Siciliji, to je tačno bilo prošlog leta – počela je svoju ispovest voditeljka.

– Ispao mi je disk između dva prišljena u kičmi. Potpuno sama na Siciliji, danima pod injekcijama, bez mogućnosti da se pomerim. Puzala sam do kupatila. To su bili strašni dani – ispričala je u dahu.

Usledila je šestomesečna terapija.

– Kada sam se vratila iz Italije, morala sam na terapiju da bih izbegla operaciju. To je trajalo pola godine, ali, verujte mi, čvrsto sam bila odlučila da izbegnem operaciju kičme. Ne želim od toga da pravim spektakl. Postoje mnogo gore stvari. Bog me je tada opomenuo da zastanem i prikočim. Potom sam uradila magnetnu rezonancu i prošla sve terapije. Uspela sam da sklonim disk koji je pritiskao nerv i onemogućavao mi kretanje – rekla je Jelena.

Otkako se ovo desilo, shvatila je koliko moć leži u pozitivnim mislima.

– Svima govorim da ne treba nikada da gube veru, nadu i upornost da će pobediti. Čak i sebe treba pobediti. Ja sam pobedila sebe sada. Posle toga imala sam još jedan zdravstveni problem. Nedavno, ali je to zaista intimno da bih o tome otvoreno govorila. I to sam uspela da prebrodim – ispričala je Bačić Alimpić za Puls.