Jelena Bačić Alimpić: Dok pišem plačem i psujem kao kočijaš u svoja četiri zida

Jelena Bačić Alimpić je nedavno objavila svoj novi roman “Nigde nema te”, a o procesu nastajanja njenih dela otkrila je da to nije ni malo romantično i da mora da postoji određen emotivni momenat da bi se latila pisanja i stvaranja.

– Pišem sve što osećam, a kada ne osećam, kada ne ide od ruke, kada sam prazna, tada ne pišem. Pišem kada imam neke padove ili slomove u životu ili kad ima mnogo radosnih trenutaka. Onda se latim pera. Sam život i jeste moja inspiracija… Dok pišem ja jako plačem. Arlaučem! Treba da vidite kako to izgleda. A onda psujem kao kočijaš u svoja četiri zida. Deca i muž se samo sklanaju i mole se da se sve što pre završi. To je takva erupcija emocija. To ne može da se odglumi. Toliko stojim iza svake reči koju napišem. Da je drugačije, varala bih sebe i druge – otkriva za “Blic” Jelena Bačić Alimpić.

Ova spisateljica se prisetila i početaka kada je objavila prvi roman i kako je sve što se tada dešavalo uticalo i na njenu decu.

– Bilo je veoma teško, prvenstveno zbog toga što su o meni izgovarane neosnovane tvrdnje, neargumentovani stavovi. Govorili su ih ljudi koji me ne poznaju i koji nisu pročitali nijedno moje delo. Vređalo me je to… Ne može to da vas ne zaboli. I naravno sve to utiče na celu porodicu. Ali drago mi je što je te kritičare svaka moja sledeća knjiga demantovala – kaže Jelena Bačić Alimpić. A njen najveći kritičar je upravo porodica.