Janko Tipsarević: Razočaran sam sto sam morao ponovo na operacıju

Povezane vesti



Janko Tipsarević je imao sedmu operaciju, a iako je pod bolom, osmeh na licu nije izostao kada je na aerodromu ugledao suprugu Biljanu i ćerku Emili. Kako je otkrio, iako njegove dve dame nisu bile pored njega tokom intervencije, neprekidno su se čuli video-pozivima.

– Ja ne volim da me supruga i ćerka čekaju, jer navikli smo svi da nema puno rastanaka i sastanaka zbog načina života, zbog toga što supruga i ja puno putujemo. Ali, jako mi znači što ih vidim. Čujemo se stalno, ćerka je otkrila “Facetime“ i “Whatsapp“, tako da sad stalno ide kod mame i kaže: “Zovi tatu“. I ne možemo samo da se čujemo, mora to da bude preko kamere, mora da bude video-poziv.– rekao je Janko za Blic.

A post shared by Janko Tipsarevic (@tipsarevicjanko) on Jan 14, 2018 at 4:19am PST

Janko se otežano kretao, ali kako kaže, nada se brzom oporavku.



– Operacija je protekla dobro, bila je dosta manja, nego prošle dve, ako mogu tako da se izrazim. Kako doktor kaže, za nekih mesec do mesec i po dana bih trebao da počnem da treniram, a kad će tačno biti povratak na teren i u takmičarski tenis, stvarno ne znam. Ovo je dug put bio, vozili su me do Helsinkija, pa onda za Frankfurt, pa čekanje, a s obzirom na to da je u pitanju operacija zadnje lože nije bilo nimalo prijatno. Mada navikao sam, ovo mi je sedma operacija u poslednje četiri godine, tako da sam navikao – poručio je sportista.

A post shared by Janko Tipsarevic (@tipsarevicjanko) on Mar 13, 2018 at 4:53am PDT

Tipsarević je objasnio da mu nije bilo svejedno kada je shvatio da će opet morati pod nož, prvenstveno zbog toga što će ova operacija odlučiti da li će nastaviti da se profesionalno bavi tenisom.

– Kad sam čuo vesti, bio sam jako razočaran, zato što sam poslednja četiri meseca zaista trenirao punom parom pokušavajući da se vratim na teren. Naredni period će biti jako važan zato što će ova operacija u principu odlučiti da li ću moći da nastavim da se bavim profesionalnim tenisom. Doktori su me uveravali da će ova operacija konačno rešiti moj problem zadnje lože, i ako je to to trebalo bi ubrzo da se vratim, a ako nije… Bićete obavešteni – rekao je Janko, i dodao:

A post shared by Janko Tipsarevic (@tipsarevicjanko) on Sep 3, 2017 at 12:32am PDT



– Doktori su mi rekli da je to to, ali posle sedam operacija svaki doktor mi kaže da je prošlo dobro, tako da… Ne želim da kažem nemojte da verujete doktorima jer je to velika glupost, ali mislim da će vreme pokazati. Za nekih deset dana mi skidaju konce, a za dve do tri nedelje ću imati bolji uvid u to u kakvom sam stanju – zaključio je teniser za “Blic”.

Podsećamo, Janko je već imao nekoliko intervencija na nozi. Operisao je petu i stopalo, a prošle godine morao je da operiše i zadnju ložu.