Jana Milić Ilić i Zoran Pajić: Naša glumačka povezanost je neraskidiva

Glumački par Jana Milić Ilić i Zoran Pajić definitivno su srodne duše. Oni su kolege na sceni, ali se i privatno veoma vole i poštuju. Za njih su pozorište i film kao nekakva terapija. Kroz role koje igraju bave se ljudskim emocijama, i to je ono što ih najviše privlači.

Upravo su i njihove uloge Marine i Nikole u seriji “Istine i laži” na TV Prva takve, pa su pobrali simpatije svih generacija. U intervjuu za Glossy, Jana i Zoran otkrivaju najintimnije stvari iz svog života i profesije, ali i šta misle jedno od drugom.

Opišite jedno drugo. Zoran: Jana je posebna po svemu. Ona je zaista divan kolega, veliki čovek i pravi prijatelj. Čast je imati takvu koleginicu. Nas dvoje smo se od prvog trenutka skapirali i ta naša glumačka povezanost je neraskidiva. Pored toga što je izuzetna glumica, ona je posvećena majka, supruga i jedna prelepa i hrabra žena. Ona ima veliki talenat i srce koje isijava dobrotom.

Jana: Zoran je predivan čovek, koji bi mi bio prijatelj i da se ne bavimo istim poslom. On je jedno neverovatno ljudsko biće, velikog srca, kavaljer i vaspitan muškarac. Zahvalna sam što ga imam u svom životu.

Kako se slažete s kolegama na snimanju serije “Istine i laži”, ima li među vama bar malo sujete?

Zoran: Verujte da mi funkcionišemo kao prava porodica. To rečima ne može da se opiše. Nekako smo usredsređeni jedni na druge. U ljudima je da se zbližavaju, i to je slučaj s našom ekipom. Ne pamtim da mi je na nekom snimanju bilo lepše kao na ovom. Divno je kad radiš ono što voliš, a još bolje je kad tu sreću deliš s kolegama. Veliki entuzijazam vlada na setu, jer znamo da stvaramo odličnu seriju i radujemo se svakom sledećem snimajućem danu. Siguran sam da tu energiju prepoznaju i gledaoci.

Jana: Postoji li sujeta među novinarima? Među lekarima i frizerima? Naravno! To je sastavni deo svakog posla koji se meri ljudskim emocijama i naklonošću. Ali to ne znači da ne umemo da prepoznamo kvalitete svojih kolega i koleginica i da ih podržimo. Sujeta je jedno, a ljubomora nešto sasvim drugo.

Odlično se snalazite u koži likova koje igrate.

Zoran: Glumac ne može stoprocentno da pobegne od sebe kad ulazi u neki lik. Neki deo sebe mora da pruži, a ostatak je nadogradnja. Nikola nije tip koji planira unapred. Njemu se u jednom trenutku menja život iz korena i on, nespreman, pokušava da nađe rešenje a da niko ne bude povređen. Lepota igranja ovog lika je upravo u tom procesu njegovog sazrevanja, od kog je dugo bežao, a on i u takvim okolnostima ostaje veran sebi, svojoj porodici i prijateljima, trudeći se da te promene ne utiču mnogo na njih. Ponekad sam i ja takav.

Jana: Ova uloga mi znači i velika mi je čast što sam je dobila. Postigli smo veliki uspeh i veoma sam ponosna na celu ekipu. Mnogo porodica je na okupu svake večeri u 21 sat zbog ove serije, što je neprocenjivo. Pre toga sam bila na opravdanoj i najlepšoj pauzi u životu. Postala sam majka, što me je samo dodatno emotivno osnažilo i dalo mi zrelost. A lik Marine je složen i zahtevan za glumca. Dosta se menja kroz seriju. Ona je prava savremena žena koja voli i pati, žena koja pogreši, ali i zna to da prizna. Za razliku od mene, dugo razmišlja pre nego što donese odluku, ali jednom kad je donese, niko više ne može da je zaustavi. Zanimljivo je da gledaoci to potpuno razumeju i često mi kažu kako im je divno kod Marine to što ne želi da povredi Pavla, iako bi imala milion razloga da to učini. Mada i njih i mene ponekad nervira baš zbog toga!

Kako vas doživljavaju deca na ulici, da li krišom šapuću kad vas sretnu, budući da je to omiljena serija među tinejdžerima?

Jana: Uopšte ne rade ništa krišom, naprotiv, vrlo su glasni i oduševljeni kad me sretnu. Budući da živim u blizini jedne osnovne škole, svakodnevno ih srećem i uživam u njihovim komentarima i pohvalama. Neki mi pišu na društvenim mrežama, neki hoće da se slikaju, a neki samo hoće da me zagrle. Oni su moja najdraža publika.

Da li uvek govorite istinu ili umete ponekad i da slažete?

Zoran: To su obično bele laži. One koje su dozvoljene. Trudim se da bliskim prijateljima kažem šta mislim i to uvek očekujem i od njih. Na taj način možemo biti bolji ljudi i svesniji sebe i okoline. Volim da se ljudi u mom okruženju dobro osećaju i baš zbog toga nekad dođe do tih belih laži.

Jano, s obzirom na to da ste u seriji majka jednog tinejdžera, šta mislite o današnjoj omladini? Jana: Mlade uvek procenjuju stariji, pa mi se čini da smo nekad nepravedni jer verujemo da smo mi, kao, bili u nečemu bolji. Ja uvek razumem ovu novu generaciju, iako sam odrastala u nekom drugom vremenu, i na njihovoj sam strani, baš zato što ne mislim da je svaka mladost bezbrižna i lepa, kao što se nekad kod nas govori. Većina gledalaca serije “Istine i laži” su mladi ljudi i ja od njih dobijam neverovatne komentare koji mi pokazuju da oni i te kako razmišljaju o važnim životnim stvarima. Zato ih cenim još više.

Privatno imate jednog preslatkog trogodišnjaka. Kako vaspitavate sina?

Jana: Onako kako su i mene vaspitavali moji roditelji, koji su me naučili važnim lekcijama u životu i hvala im na tome. Sa mnogo ljubavi i strpljenja. Najveća je odgovornost biti roditelj, i najveća radost. Trudim se i dajem sve od sebe da moje dete odrasta srećno, spokojno i veselo. Da ima mnogo slobode, ali da zna gde je granica. Da poštuje starije i da više voli prirodu nego mobilni telefon. Uživam u svakom slobodnom danu s porodicom, u jutarnjoj šetnji, igranju i sitnicama koje život znače.

Da li vam sin traži da mu podarite batu ili seku?

Jana: Nije se izjasnio za sada. Mislim da je previše zauzet otkrivanjem sveta oko sebe i “Mašom i medom”. Mama takođe ne razmišlja o tome. Snima “Patrolne šape”.

Koliko vam se suprug meša u posao?

Jana: Ne meša se, zato što njegova ekspertiza nije gluma, već produkcija. Ali ume dobro da primeti neke stvari i često ga poslušam. Realan je i dobronameran.

U jeku je sezona razvoda, kako vi gledate na to i koji je vaš savet da se održi stabilan brak?

Jana: Uvek se rastužim kad čujem da se razvodi neko od mojih poznanika, ali sam se zaista mnogo puta uverila u to da dobar razvod zaista vredi više od lošeg braka. Kad su ljudi zreli i odgovorni, važno je da ostanu prijatelji i ne nastave da jedno drugo povređuju nakon razvoda. Ali najvažnije je da nastave da budu roditelji, i to i bolji nego što su bili pre razvoda.

Zorane, važite za jednog od najpoželjnijih glumaca kod nas.

Zoran: Poslednjih 36 godina nikako da se naviknem na tu vrstu komplimenata. Ne znam da li je to neka doza nesigurnosti, nesvesnost ili vaspitanje. Trudim da ostanem čvrsto na zemlji. U osnovnoj i srednjoj školi imao sam 120 kilograma, bio sam prava debeljuca, ali i veoma srećan. Iako sam jedinac, nisam razmažen, ne kupim sve samo za sebe, pa ni komplimente, tako da su za moj izgled zaslužni moji roditelji. E, kad sam se zaljubio, istopio sam se. Smršao sam zbog jedne devojke i taman kad sam doveo liniju u red, ona se odselila iz Požarevca, gde sam odrastao.

Jano, ljudi imaju običaj da kažu “lepa je kao neka holivudska diva”. Šta glumica mora da poseduje da bi imala tu holivudsku lepotu?

Jana: Mora da ima unutrašnji sadržaj koji prati spoljašnja lepota. Zrelost i eleganciju. Samopouzdanje. Inače, više volim da uloge biraju mene nego ja njih. Zvuči nemoguće. O našoj sudbini odlučuje reditelj i retko kad se tu glumac pita.