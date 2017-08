Ivona Pantelić: Bojala se ili ne, ja ću da pređem pedesetu

Ivona Pantelić na malim ekranima uvek je ozbiljna i profesionalna, kako i zahteva njeno mesto prezenterke Dnevnika na Javnom servisu. Međutim, privatno ona je daleko od ove ozbiljne žene.

– Mislim da sam privatno opuštena i vesela, a kada imam brige i probleme, uozbiljim se – kaže Ivona za “Blic“. Ona je nedavno napunila 49 godina, a svi komentarišu kako dobro izgleda.



– Ja sam napunila 49 godina. Ovako izgledam zbog genetike, prvenstveno. Volim slatkiše, i to je najveća provokacija kod mene, pa ako jedem slatko, neću da jedem ništa slano. Stalno se spremam da krenem sa nekim vežbama, a kada odem na more, volim da plivam, mada to nije ono što mi održava liniju. Ništa posebno ne radim, normalan život vodim. Ranije ležemo, ranije ustajemo, možda je to genetski. Da l‘ se bojim ili ne bojim da pređem pedesetu, ja ću da je pređem. Drastičniji prelaz mi je bio u 30 godina – priča Ivona, i dodaje da nije protivnik plastične hirurgije.

– Kada ne bih bila zadovoljna ili ako bih bila nezadovoljna u velikoj meri, zašto da ne? Nisam protivnik, ako može da koristi čoveku, prvenstveno psihički. Ako neko tako može da bude zadovoljan i ako će to nekome doneti sreću, što da ne? Ako to prizvede dobar osećaj i dobro funkcionisanje u poslu, kontaktu sa ljudima. To poptuno ima smisla u nekoj meri.

Ivona Pantelić: Sa ćerkom delim uspehe i poraze, i ne osećam se kao da sam sama

Na naše pitanje kakva je Ivona kada se ugase kamere, kao i kako voli da provodi vreme, ona na prvo mesto stavlja sebe kao mamu.

– Privatno sam, kao prvo, majka. Maša je moja ćerka, koja je u pubertetu i sada će napuniti 17 godina. Zaista treba mnogo vremena i strpljenja da se sa detetom u tim godinama priča. Da se lovi svaki trenutak kada je ona raspoložena za priču i stalno drži taj otvoreni kanal za razgovor. Jurim kući uglavnom da vidim kako je ona. Ozbiljna je devojčica, sportista, ne moram da je pratim po gradu. Ona misli da ima mnogo problema u tim godinama, a tu sam ja da joj pokažem da nije tako.

Ivona je ovog leta kao idealnu destinaciju za odmor odabrala planinu.

– Volim vreme da provodim u prirodi. Ovog leta sam bila na Kopaoniku i to je ono što mi mnogo prija. U stvari, priroda je stvarno mesto gde najviše volim da budem.