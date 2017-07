Ivana Stanković u novoj knjizi otkriva mračne tajne glamuroznog sveta modelinga

Nekada svetski poznata manekenka Ivana Stanković najavila je novu knjigu “Strast”, koja je nastavak autobiografije „Bez daha”, a u kojoj će izneti mračne tajne naizgled glamuroznog sveta modelinga.

Srpkinja koja je nekada krasila i strane čuvenog “Voga”, a pre nekoliko godina je bila i zvezda emisije “Srpski top model”, kaže da joj rad sa mladima nije ostao u lepoj uspomeni.

– Opisaću iskustva koja sam doživela. Mislim na ono sa čime se svi skoro svakodnevno susrećemo, a to je pad morala. Neko vreme sam radila sa mladim modelima i tu sam se nagledala svega i svačega – rekla je ona, ali nije želela da otkrije detalje, koje će čitaoci imati priliku da saznaju u novoj knjizi.

Pomenuvši “Srpski top model”, nismo mogli a da je ne upitamo da li je u kontaktu sa učesnicama ovog šoua i da li je ponosna na pobednicu Nedu Stojanović.

– Vidimo se povremeno i drago mi je zbog nje. Neda ostvaruje svoj san – rekla je Stankovićeva i prokomentarisala karijeru Dejane Živković, koja je u medijima sve prisutnija zbog ljubavnih veza, te je nedavno otkriveno da je u vezi sa bosanskim teniserom Damirom Džumhurom.

– Meni je žao što se više piše o njenom privatnom životu nego o profesionalnom. Dejana je isto ostvarila veliki uspeh. Slikala se za veoma prestižne naslovnice, uradila je modne revije za veoma uspešne kompanije, tako da mi je žao što medijima nije zanimljiv njen poslovni uspeh – rekla je Ivana, koja je dodala da nije u kontaktu sa ostalim učesnicama šoua.

Ona se pohvalila i da je emotivno ispunjena.

– Ne volim da pričam o svom emotivnom životu, ali evo, reći ću da sam verena. Ne pojavljujem se u medijima ako za to nema povoda. To ću učiniti krajem godine kada objavim „Strast”, ali ovako me možete videti isključivo kao voditelja nekih manifestacija. Uglavnom sam na putu, više privatno nego poslovno – zaključila je Stankovićeva, koja je priznala da uživa u tome da postavlja fotografije na Instagram.