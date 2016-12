Ivana Stamenković Sindi otvoreno: Sandra Meljničenko je zaboravila “Modelsice”

Pevačica Ivana Stamenković Sindi kaže da nema nikakav kontakt sa Sandrom Meljničenko, nekadašnjom članicom grupe “Models”. Ona ističe da se ne stidi vremena provedenog u toj grupi, za razliku od sada bogato udate Sandre, koja sa biznismenom Andrejom živi u Rusiji.

– Sandra više nije tu. Žiri u Rusiji i putuje po svetu. Ne vraća se više ovamo. Zaboravila nas je, ali neka je, neka uživa. Razdaljina je učinila svoje, pa više nismo u kontaktu. Ona je, koliko znam, preselila i svoju porodicu iz Srbije – kaže Ivana, koja bi volela da sa nekadašnjom saradnicom popije kafu jer su svojevremeno zajedno provodile dosta vremena.

Međutim, Sindi je odavno prestala da gleda na Meljničenkovu kao na prijateljicu.

– Poslednji put sam je videla pre nekih sedam godina. Nije mi žao što se više ne družimo, jer mi nikada nismo bile najbolje drugarice u grupi. Više je to bila neka poslovna saradnja. Mada, dosta vremena smo provodile zajedno, pa smo se možda prezasitile jedna druge – pokušava Ivana da nađe opravdanje za to što je Sandra prekinula kontakt sa svim članicama nekadašnje grupe “Models”.

Svima je poznato da je Sandra nakon udaje za milijardera pokušala da zaboravi svoju prošlost i potpuno se povukla iz javnog života.

– Tada smo bile mlade, pune elana i entuzijazma. Meni je sve to lepa uspomena. Imala sam 17 godina kada sam ušla u grupu i ljudi možda misle da smo mnogo starije nego što jesmo zato što je to bilo davno. Volela bih da se ponovo okupimo, ali znam da je to nemoguće. Volele smo da intrigiramo javnost. To je sve bila naša šala, mada su nas ljudi ozbiljno shvatali. Nekada smo bile mnogo zgodnije, sada smo starije i kulturnije i sada smo dame. Ja se, za razliku od nekih, ne stidim ničega što smo radile. Išle smo ispred vremena kada je reč o stajlingu, modi i muzici. O svemu smo vodile računa – priseća se Sindi, koja je u jednom trenutku nastavila da peva kao solo izvođač, a zatim se otisnula u kreatorske vode, a odnedavno je tatu-majstor.