Ivana Stamenković Sindi o bivšem suprugu: Mesto mu je u zatvoru, a dobio je starateljstvo

Bivši suprug Ivane Stamenković Sindi, Nikola Pavlović, posle pet godina suđenja, dobio je uslovnu kaznu od godinu i po dana. Modelsica kaže da predstoji borba za starateljstvo nad ćerkom Petrom.

– Pravda je pobedila, ali je starateljstvo i dalje kod njega. Sramotno je za ovu državu da je čoveku koji me je fizički maltetirao, a to je sada i dokazano, dato starateljstvo nad maloletnim detetom. Naš zakon nije regulisan kako treba, nasilnik treba odmah da se osudi, a ne da se na proces čeka pet godina. Njemu treba da bude mesto u zatvoru, a ne da mu dodele starateljstvo nad detetom, pa onda na kraju svega da se raspravlja da li je on nasilnik ili ne. Nadam se da će svoju pravu kaznu tek dobiti, jer ovo uopšte nije u redu – kaže Ivana Stamenković, a piše blic.rs.

Ćerka joj je privremeno oduzeta u junu 2014, a ona je podnela potrebne papire za starateljstvo.

– Nemam cilj da se nekome svetim, jedini cilj je da dobijem starateljstvo. Jedva sam smogla snage da izguram ovih pet godina do kraja. Dobila sam jednu, nastaviću da se borim za drugu bitku – objašnjava nekadašnja članica grupe “Models”.

A kako se navodi u presudi, Nikola Pavlović je proglašen krivim jer je Ivanu 2012. davio i udario glavom o zid, zbog čega je zadobila lakše telesne povrede.

Međutim, kazna zatvora neće se izvršiti ako u roku od pet godina ne ponovi krivično delo.

Ona nije zadovoljna odlukom.

– Pošto je dobio uslovnu kaznu, on sada može da me ponovo napadne. U zakonu nešto hitno mora da se menja. Ženama se zbog toga svašta dešava. Neke žrtve su po dva-tri puta prijavljivale nasilje i na kraju su ubijene. Svi imamo prilike da vidimo da su pune crne hronike ubijenih žena kojima je muškarac presudio iz svog hira – kaže Sindi.

Nikola i Ivana su bili u braku tri godine. Nakon što je prijavila supruga i podnela zahtev za razvod braka, ubrzo se razvela, a sudski organi starateljstvo su dodeli Nikoli.

Od tada počinje njena bitka za starateljstvo, ali i dokazivanje da ju je zaista pretukao. Suđenje je više desetina puta otkazivano, okrivljeni u procesu se nekoliko puta nisu pojavljivali na ročište pod izgovorima da imaju zdravstvene probleme, među kojima su bili i stomačni virus, prehlada i ostalo.

Kako je Ivana izjavljivala u policiji, kada je smogla snage da prijavi slučaj, nju je Nikola Pavlović više puta tukao, a to se dešavalo i dok je bila trudna.

– Sve vreme braka suprug me je maltretirao i često tukao, čak i kad sam bila trudna. Pokušao je da me steže za vrat i davi, bacao me je na pod, a jednom prilikom sam zadobila i prelom rebra. Najčešći razlozi svađe bili su njegovo odsustvo od kuće, dolazio je pijan a često me je i varao – ispričala je Ivana.