Ivana Stamenković: Ćerka plače što nismo zajedno i to me boli

Nakon što je posle četiri godine pevačica Ivana Stamenković Sindi dobila spor protiv bivšeg supruga Nikole Pavlovića i dokazala da ju je zlostavljao, ona planira da vrati starateljstvo nad svojom ćerkom.

– Još nisam dobila starateljstvo nad detetom, ali radim na tome sada kada je Nikola izgubio ovaj spor. Ponovo ću podneti zahtev sudu i mislim da su mi velike šanse da ga dobijem jer je on okarakterisan kao nasilnik. Nadam se da će moja devojčica uskoro opet biti sa mnom – drhtavim glasom kaže Ivana za „Alo!” i dodaje:

– Sve što mi se dešavalo je veoma tužno, a ja želim da budem srećna. Zato neću više da pričam o stvarima koje me dotiču, hoću da zamišljam lepšu budućnost.

Petri je mnogo teško što nije sa mnom. Ona, kao i svaka devojčica, voli što više vremena da provodi sa svojom mamom, kao i ja sa njom. Često plače što nismo zajedno i to me boli – kaže modelsica, koja će do završetka novog spora viđati ćerkicu kako je to sud prethodno odlučio.

To znači da će se družiti svakog drugog vikenda i dva dana sedmično u određeno vreme.

– Danima kada je sa mnom devojčicu vraćam svom bivšem suprugu oko 19 časova. To je konačno vreme dokad moram da je vratim.

Duša me boli jer je vraćam nekom ko je izvršio nasilje u porodici, što je sud i potvrdio. Mislim da takva ličnost nije adekvatna za vršenje roditeljske dužnosti – kaže Sindi.

Sud je odlučio da Nikola dobije uslovnu kaznu od godinu i po dana zatvora, te da se kazna neće izvršiti ako u roku od pet godina ne napravi novo delo.