Ivana Selakov ušla u proces vantelesne oplodnje: Volela bih da bude devojčica

Ivana Selakov je jedna od naših uspešnih pevačica. Njena želja je da se uz sjajnu karijeru koju ima, ostvari i u ulozi majke. Nakon Seke Aleksić i Goce Tržan, i Ivana Selakov je ušla u proces vantelesne oplodnje.

Plavokosa vlasnica mnogih hitova želi da sa svojim izabranikom Peđom zasnuje porodicu.

– Nadam se da će se u narednih mesec i po znati šta i kako. A sada je glupo da pričam bilo šta jer svaka žena u tom periodu u nekoj nervozi, u nekom iščekivanju – rekla je Ivana za emisiju “Premijera”.

Gostujući u ovoj kratkoj šou-biz formi Ivana je otkrila da joj pol bebe nije bitan.

– Ma nije bitno da li je devojčica ili dečak, stvarno, to je istina, pogotovo u mom slučaju. Ali baš kada bi me neko sa zlatnim štapićem pitao “Hoćeš ovo ili ono”, ja bih volela da bude devojčica – zaključila je pevačica.

Ivana Selakov: Priželjkujem da postanem mama, planiram bebu u skorije vreme Ivana je nedavno izjavila da je Peđa njena druga polovina, ali da im brak nije prioritet. – Razmišljamo o braku, ali nije nam to prioritet. Meni je uvek bio prioritet da nađem čoveka s kojim ću provesti život i s kojim ću se razumeti, ali i slagati. Nisam nikad maštala da se udam, obučem belu haljinu, pa šta bude. Mislim da sam uspela u tome da nađem svog čoveka, a brak mi je nebitan.

Ivana je želela da prirodnim putem zatrudni, ali joj to do sada nije pošlo za rukom.

– Imam dovoljno godina, pa ne bih volela da zakasnim za to. Što pre shvatim šta je problem, brže ću ga rešiti. Zaista se trudim da zatrudnim, ali neće, pa neće. I ne volim one priče da to sve ide iz glave. Pa nismo mi svi ludi! Mislim da je to posledica naših života i toga kako smo živeli. Meni je dete bitnije od karijere, maksimalno bih se posvetila trudnoći. Nakon porođaja, videla bih da li ću se vraćati na scenu – rekla je nedavno za Skandal Ivana.