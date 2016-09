Ivana Selakov u šoku: Na Internetu se trguje mojim glasom, neko ga je “spakovao za poneti”!

Pevačica Ivana Selakov, došla je do šokantnog saznanja putem interneta. Ona je saznala da je korisnici interneta vrše prodaju njenog glasa, te je došla u posed poruka na jednom sajtu na kojem se kupci raspituju za cenu pozadine sa njenim glasom.

– I tako ja na netu saznah da sam postala sempl za klavijaturu. Za one neupućene, to su one boje za klavijaturu koje muzičari koriste kad žele određeni zvuk nekog instrumenta na primer za violinu, trubu, buzuki, ženski vokal pa eto od skoro i moj glas. Na forumima se trguje mojim glasom po principu – ti meni Selakov a ja tebi neki određeni buzuki ili nešto slično. Verovatno je neki snimatelj iskoristio moje vokale sa nečijeg albuma gde sam pevala prateće pa ih spakovao “za poneti” – napisala je šokirana pevačica, prenosi Alo.