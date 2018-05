Ivana Popović pred 100. izvođenje Zone Zamfirove: Zajedno sa Ivanom Bosiljčićem sam visila s lustera

Bila sam jako skeptična oko pretvaranja klasičnog dela naše književnosti u angažovani mjuzikl, ali eto uspelo nam je i traje, kazala je glumica Ivana Popović koja igra Zonu Zamfirovu u istoimenom mjuziklu, čije je 100. izvođenje zakazano za 23. maj na sceni Pozorišta na Terazijama.

Režiju sada već kultnog mjuzikla potpisao je Kokan Mladenović, autor muzike je Marko Grubić dok se u ulozi maneta našao Ivan Bosiljčić.

– Vremenom predstava dobija svoj život i svoju konačnu formu. Svako izvođenje “Zone Zamfirove” predstavlja novu predstavu za publiku i za nas na sceni. Uvek je drugačije i možda je to tajni sastojak njenog uspeha – kaže Ivana za Tanjug i dodaje:

– Predstava komunicira sa okolnostima u kojima danas živimo. Junaci predstave su opčinjeni svim novotarijama koje dolaze sa Zapada, iako toga u originalnom komadu nema. Zona je veoma pod uticajem svog oca, koji ima sve karakteristike modernog tajkuna. Njoj okolnosti ne daju da ostvari ljubav, baš kao što se to često dešava i danas.

Ona uz osmeh prepričava anegdote protagonista predstave u prethodnih 99 izvođenja.

– Nismo predstavu odigrali ni desetak puta, a meni je na pozornici pukla štikla. Zapravo cela štikla je otpala s moje desne čizme. To se dogodilo na početku scene u kojoj uz Ivana Bosiljčića imam zahtevne koreografske i pevačke izazove. Uhvatila me panika, ali sam pokušala da održim balans dok se nisam sjurila iza scene i promenila obuću… Cajtnot me gonio kroz tih nekoliko desetina sekundi i posle toga je sve bilo okej – seća se Ivana.

Bivalo je, kako kaže, i ozbiljnijih situacija koje su pretile da joj naruše zdravlje.

– Zajedno sa Ivanom Bosiljčićem sam visila s lustera, koji se u jednom momentu pod našom težinom delom otkačio. Tih nekoliko sekundi za mene je bilo zastrašujuće jer sam pomislila da neko vreme neću stati na scenu posle pada, kad se luster totalno otkači. Sve je prošlo dobro i evo nas kod 100. izvođenja – zaključuje glumica.

Ivana je otkrila da su pred njom novi izazovi, a prvi je na redu mjuzikl manjeg formata, sa samo šest ženskih uloga.

– Bez hora i bez baleta… Samo uz orkestar… Kamerni mjuzikl koji dolazi sa Of Brodveja.