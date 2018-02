Ivana Peters oštro odgovorila Danijelu Pavloviću: Za tebe sam gospođa Peters!

Danijel Pavlović, koji je kao i nekoliko drugih učesnika Beovizije, bio uveren u kvalitet svoje numere i svoje izvođenje, nije bio zadovoljan glasanjem stručnog žirija, posebno Ivane Peters.

Pavlović je svoje nezadovoljstvo izrazio javno na društvenim mrežama, uputivši porukožu lično Ivani Peters koju je i pokazao svojim fanovima.

Ivana je odlučila da mu odgovori.

– Postaje sve jako smešno. Pretpostavljam da se radi oko njegovog napada na mene, što mu nisam dala dovoljno bodova koliko je očekivao. Ne znam šta da kažem. Ne znam o čemu dečko priča uopšte, verovatno je bio u afektu iznerviran, pa se svašta nalupetao. Zaista ne znam kakva je to nepravda učinjena njemu? Njemu se nikada ne žalim u životu, nemam pojma o čemu priča? – rekla je Ivana za “Blic”.

Ističe da treba da bude zadovoljan i time što je dobio i 4 poena.

– Da, to su te njegove misli da je napravljena teorija zavere i da nas je neko instruisao da glasamo protiv nekoga. Glasala sam kako se meni pesma dopadala, ne njegova, nego sve zajedno. Njegova pesma je kod mene dobila četiri poena, kod drugih nije dobila ništa. A on se okomio na mene da je povređen? Kod mene je pobednička pesma imala smao tri poena više od njegove. Tako da može da bude zadovoljan – poručila mu je Peters.

Kako sama kaže, Danijelova pesma nije ostavila jak utisak kod nje.

– Takav je moj sud. Zvali su me da dam svoj mišljenje i sud. Pesma mi je bila prosečna balada, ništa nešto specijalno što može da me oduva, ni njegova izvedba nije bila bolja. Baš je bila to mesto koje samo joj dala – naglasila je Ivana.

A onda je odlučila da mu i ona odgovori preko društvene mreže Instagram:

– Okačila sam na fejsbuku sve što sam mislila. Blokirala sam ga pa ne može da vidi. Povredilo me je što je reagovao na moj sud. Smešno je i sramno da reaguje on, jer sam po savesti glasala. Bilo je i gorih i boljih pesama, ali defitinvo sam dala onaj glas koji sam mislila da mu sleduje. Nekim svojim prijateljima i dragim ljudima koje poznajem bolje od njega sam dala dva boda i manje čak – dodaje Ivana koja je poručila putem mreža da spava kao beba i da je za njega “Gospođa Peters”.