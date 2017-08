Ivana Maksimović i Danilo Anđušić: Kakvi smo u stvarnosti, tako se predstavljamo i javnosti

Jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni jesu uspešni sportisti Ivana Maksimović i Danilo Anđušić, koji su svoju emotivnu vezu započeli krajem 2013. godine. Danilo je svoju izabranicu verio godinu dana kasnije, a bračni par Anđušić izgovorio je sudbonosno „da“ 2015. godine na Santoriniju u Grčkoj uz romantičnu ceremoniju.

Ivana i Danilo su pravi dokaz da je njihova ljubav iz dana u dan sve jača, a za „Blic puls“ otkrivaju na koji način vole da provode vreme zajedno, ko vodi glavnu reč u bračnoj zajednici, kao i koliko je teško održati istu bez većih trzavica s obzirom na to da su često razdvojeni.

– Nemamo mi problema, mislim da nije toliko teško. Ako se dobro organizujete i ako imate kompromis, mislim da ništa nije teško. Mi smo uspostavili odličnu ravnotežu između svega toga, tako da stvarno super funkcionišemo sa svim obavezama koje imamo. Ide nam dobro – u dobrom raspoloženju priča Danilo Anđušić.

Budući da Ivana kao srpska šampionka u streljaštvu i Danilo kao uspešan košarkaš izazivaju veliku medijsku pažnju gde god da se pojave, Ivana ističe da joj to i ne smeta. – To je, da kažem, deo posla. Svakome prija pažnja tako da se trudimo uvek da budemo korektni, da ispoštujemo vas kao što i vi nas uvek ispoštujete. Mislim da imamo jednu divnu saradnju – nasmejano će Ivana ističući koliko joj je krivo kada pojedini uspešni sportisti veliku medijsku pažnju iskoriste na loš način. – Uvek ti bude krivo kada u novinama vidiš da je neka druga slika stvorena, a u stvari nije tako. Uvek ti je krivo, ali mislim da smo mi uvek bili svoji i stvarno smo se trudili da kakvi smo u stvarnosti, da se tako predstavimo i javnosti – kaže Ivana.

Ovaj mladi par uživa u slobodnom vremenu, a najlepši način njegovog korišćenja jesu upravo putovanja.

– Volimo da putujemo i svaki slobodan trenutak koristimo da putujemo negde. Uglavnom su to neke daleke destinacije, ali za sada smo završili sa odmorima pošto kreću obaveze i spremamo se. Baš često idemo u bioskop, obožavamo tako da provodimo slobodno vreme – nadovezuju se Ivana i Danilo čiji je odnos satkan od razumevanja pa čak i kada ih sport razdvoji na duži vremenski period.

– Mislim da je on češće u karantinu nego ja, toga kod nas nema. Uglavnom je to da moraš da legneš ranije, paziš šta jedeš, ne hodaš puno, ne baviš se nekim aktivnostima pred samo takmičenje. Ne znam, meni ne pada toliko teško jer to traje uglavnom samo dan ili dva – kaže Ivana koju dopunjuje suprug:

– Nekada samo padne teško, ako su to duge situacije, da si dugo u karantinu i ne dolaziš kući i eventualno to može da predstavlja problem, ali tokom godina se navikneš i to normalno ide uz sport. Da nema Skajpa, bilo bi baš teško – nasmejano će Danilo.

Ivana kaže da njen suprug i ona imaju ista razmišljanja, donekle zajedničke ciljeve i iste želje, kao i da je kompromis između njih uvek prisutan. Na pitanje ko vodi glavnu reč u kući, Ivana je nasmejano poručila:

– Zna se ko drži pušku u kući. Za slučaj da se ne složi, da se zna na čiju stranu ide vodenica – šaljivo je rekla Ivana i otkrila koju Danilovu osobinu najviše voli, a koju ne.

– Ne volim njegovu neodlučnost, a kada bih rekla šta volim, to bi bilo deset reči minimum, ali, recimo, da je to što je porodičan i pažljiv – objašnjava Ivana Maksimović.